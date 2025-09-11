Circa 2 200 de angajați ai CFM, lăsați pe drumuri de guvernarea PAS

Circa 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare.

Astfel, efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar, potrivit CFM, măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane de lei, transmite IPN.

Întreprinderea explică „ajustarea statelor de personal” prin reducerea funcțiilor auxiliare și ieșirea la odihna meritată a pensionarilor. „Reorganizarea instituțională a impulsionat optimizarea proceselor tehnologice, reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea fiabilității serviciilor”, menționează CFM.

Totodată, întreprinderea precizează că în lunile iulie și august, restanțele salariale au scăzut semnificativ, de la 7-8 luni la 4 luni. În august, angajații au primit două salarii, iar în cele mai mari cinci filiale s-au plătit trei salarii, suma totală transferată fiind de 129 de milioane de lei. Plata restanțelor pentru luna aprilie este în curs de finalizare, iar până la sfârșitul lunii septembrie urmează să fie achitate și salariile restante pentru luna mai.

‍





