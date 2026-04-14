Cod Galben de înghețuri: Temperaturi de până la -3 grade în noaptea de 15 aprilie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil pentru data de 15 aprilie.

Potrivit meteorologilor, în orele nocturne și ale dimineții se vor înregistra înghețuri pe arii extinse, cu temperaturi cuprinse între -3 și -1 grade Celsius.

Avertizarea a fost emisă pe 14 aprilie și vizează în special zonele expuse, unde temperaturile scăzute ar putea afecta culturile agricole aflate în vegetație.

Înghețul de primăvară este un fenomen frecvent în Republica Moldova, mai ales în lunile martie–aprilie, când temperaturile scad sub 0°C după perioade mai calde. Este periculos în special pentru agricultură, dar poate afecta și sănătatea populației.

Impact asupra agriculturii:

Pomii fructiferi (cais, cireș, măr) sunt cei mai afectați;

Legumele timpurii pot fi compromise;

Vița-de-vie poate suferi pierderi semnificative.

Recomandări pentru protecția culturilor:

Acoperirea plantelor cu folie, agril sau paie;

Udarea solului înainte de îngheț (ajută la menținerea căldurii);

Folosirea fumigației sau a surselor de căldură în livezi;

Evitarea lucrărilor agricole sensibile în această perioadă.

Recomandări pentru populație:

Îmbracă-te adecvat, chiar dacă ziua este cald;

Ai grijă la schimbările bruște de temperatură;

Protejează instalațiile de apă din gospodărie;

Nu scoate plantele sensibile afară peste noapte.