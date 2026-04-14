Planurile autorităților Republicii Moldova de a trece la standardul european de cale ferată ar putea indica intenția lor de a se alătura proiectelor de infrastructură NATO și amenințarea ca țara să fie atrasă în conflicte militare, a declarat pentru TASS șeful Centrului de Prietenie și Cooperare Ruso-Moldovenesc, Dmitri Sorokin.

Prima locomotivă diesel-electrică de testare, care funcționează pe ecartamentul european standard de 1.435 mm, a trecut recent cu succes granița peste podul Fălciu (România) – Prut (Republica Moldova), care utilizează tehnologia cu ecartament dublu (1.435 și 1.520 mm), spune Sorokin, citat de Rador Radio România.

„Republica Moldova se integrează activ în NATO, ceea ce se manifestă prin dorința de a crea infrastructură pentru depozitarea echipamentelor militare și de a stabili coridoare de tranzit pentru a sprijini operațiunile militare din Ucraina. În prezent, sub conducerea președintelui Maiei Sandu, Chișinăul întreprinde paşi care ar putea fi interpretaţi ca o atragere deliberată a țării pe orbita conflictelor militare”, a spus expertul apropiat de Moscova.

Această strategie, în opinia sa, vizează creșterea presiunii geopolitice asupra Republicii Moldovenești Transnistrene și Găgăuziei, ceea ce ar putea duce la destabilizarea regiunii.

În același timp, a remarcat Sorokin, practica utilizării unor ecartamente feroviare diferite pentru logistică în interesul Alianțelor militare occidentale nu a mai fost observată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.