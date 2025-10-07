Cod galben de ploi abundente în toată țara. Meteorologii avertizează: urmează două zile cu precipitații intense

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare cod galben de ploi abundente pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. În următoarele zile, cerul va fi acoperit, iar precipitațiile se vor intensifica treptat, afectând atât nordul, cât și sudul țării.

Meteorologii anunță că în perioada 7–8 octombrie se vor acumula între 15 și 49 de litri de apă pe metru pătrat, iar în unele regiuni izolate cantitățile pot depăși 80–90 de litri.

Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de vânt puternic și scăderi bruște de temperatură. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile și să verifice sistemele de scurgere pentru a preveni inundațiile locale.

Specialiștii avertizează că nivelul râurilor și al pârâurilor mici ar putea crește temporar, existând riscul de revărsări în zonele joase.

Fermierii sunt sfătuiți să-și protejeze culturile și să amâne lucrările agricole până la stabilizarea vremii. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență, din cauza carosabilului umed și a vizibilității reduse.

Meteorologii vor monitoriza evoluția fenomenelor și nu exclud ca avertizarea să fie actualizată în funcție de intensitatea ploilor.