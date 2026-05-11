Colectarea laptelui din Glodeni riscă să fie sistată. Fermieri: Vom vinde vacile

Colectarea laptelui de la gospodăriile din Glodeni riscă să intre în impas, după ce procesatorii au anunțat reducerea volumelor de lapte preluate de la punctele de colectare. Situația îi îngrijorează pe crescătorii de bovine, care spun că vânzarea laptelui reprezintă una dintre puținele surse stabile de venit.

Oamenii afirmă că, în lipsa unor soluții, vor fi nevoiți fie să renunțe la animale, fie să plece peste hotare pentru a-și asigura existența.

„Afectează tare, am patru vaci, patru eu și patru are ginerele. Greu tare, eu ce să fac cu opt vaci și cu atâta lapte? Peste 100 de litri de lapte pe zi”, spune un gospodar din raion.

„Acest lapte pe care îl vindem reprezintă unica noastră sursă de venit, nu avem ajutor de nicăieri. Va trebui să plecăm peste hotare ca să câștigăm bani”, susține o localnică.

Fermierii spun că reducerea cantităților colectate le-ar putea afecta grav activitatea, mai ales în condițiile în care costurile pentru întreținerea animalelor continuă să crească.

„Ne afectează tare, dacă nu se va primi, nu va mai funcționa punctul, nu se va ridica prețul, vom fi nevoiți să le vindem”, afirmă un alt crescător de bovine.

Rețeaua de colectare a laptelui din raioanele Glodeni și Fălești s-a extins în ultimii ani de la un singur punct de colectare la opt centre, care deservesc aproximativ 20 de sate. Totuși, administratorii spun că procesatorii solicită aceleași volume de livrare atât iarna, cât și vara, deși producția crește semnificativ în sezonul cald.

„Întrebarea principală o pune procesatorul, că merge rău cu vânzările și dacă merge rău cu vânzările, poate să se întâmple să nu ne poată lua tot laptele. La momentul actual, ei chiar ne-au trimis acord adițional că vor lua doar 155 de tone pe lună, când noi anii trecuți aveam aproape de 300 de tone pe lună”, a declarat Ludmila Susarenco.

La rândul lor, reprezentanții industriei lactatelor invocă scăderea consumului și pierderea unor piețe externe.

„În 2022, când a început războiul din Ucraina, noi am pierdut o parte din piață, asta este piața țărilor CSI, deci cantitatea și volumul pe care îl procesăm s-a micșorat. Anul acesta și anul trecut noi nu mai uscăm lapte, dat fiind faptul că resursele energetice utilizate pentru deshidratarea laptelui s-au majorat foarte mult”, a explicat Carolina Linte.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, autoritățile au luat act de preocupările semnalate de producătorii de lapte și consideră necesară discutarea problemei într-un format sectorial, cu participarea fermierilor, procesatorilor și instituțiilor relevante.