Compania care livrează gaz în Transnistria, „europeană doar în acte”. Schema dubioasă, cu rădăcini la Moscova, care spulberă mitul independenței energetice

Deși Chișinăul vorbește despre independență energetică față de Moscova, afacerea cu gaz pentru regiunea transnistreană ar avea legături directe cu Rusia. Cel puțin asta arată o investigație realizată de portalul stiripesurse.ro din România, care demonstrează că în spatele companiei „europene” MET Group, selectată de Guvernul moldovean pentru a furniza gaze în stânga Nistrului, se ascund conexiuni directe oligarhi apropiați Kremlinului, unii vizați chiar de sancțiuni internaționale.

Sursa citată amintește că, în februarie 2025, după refuzul Tiraspolului de a accepta un ajutor european de 60 de milioane de euro, Guvernul de la Chișinău a desemnat compania MET Group să livreze gaze în regiunea separatistă, prin intermediul Moldovagaz, filiala Gazprom din Republica Moldova. Livrările sunt finanțate dintr-un credit rusesc acordat regimului de la Tiraspol, iar responsabilitatea a fost menținută până în martie 2026 prin decizii ale Guvernului moldovean și ANRE.

Autorii arată că, deși oficial gazul provine din surse europene, documentele și traseul banilor indică o rețea complexă de firme offshore și conexiuni rusești, ceea ce face ca „independența energetică” a Chișinăului să pară mai degrabă declarativă.

Conform investigației, MET Group, compania cu sediul în Elveția și activitate în Ungaria, are o istorie marcată de asocieri cu oligarhi ruși și instituții financiare legate de Kremlin. Autorii fac trimitere la dezvăluiri făcute de presa maghiară, care a documentat implicarea miliardarului Megdet Rahimkulov, apropiat de Gazprom și de banca VTB, inclus pe lista de sancțiuni a Trezoreriei SUA. De asemenea, compania MET ar fi beneficiat de sprijinul Băncii Internaționale de Investiții, cunoscută drept „banca spionilor ruși din Budapesta”.

În pofida acestor legături, premierul Dorin Recean a declarat public că toate companiile implicate „au fost verificate minuțios și respectă legislația europeană”.

Gazul livrat Transnistriei este achitat de compania JNX General Trading L.L.C., înregistrată în Emiratele Arabe Unite, apărută pe piață în 2024, cu importuri din Belarus și parteneri comerciali în Turcia, mai arată investigația. Alte firme similare, precum Frontana, Yener și Klimt General Trading, au fost autorizate ulterior, toate având profil opac și legături comerciale cu spațiul rus.

În paralel, tariful la gaz pentru consumatorii din dreapta Nistrului a crescut cu aproape 30%, deși prețurile europene scădeau. Sursa face trimitere la experți, care susțin că Energocom ar cumpăra același gaz rusesc prin intermediari, la prețuri umflate artificial, în timp ce profiturile ar fi ascunse prin firme paravan.

Astfel, schema prin care gazul rusesc ajunge în Transnistria, cu acceptul Chișinăului, arată că Moscova controlează în continuare robinetul energetic al Republicii Moldova, chiar și atunci când acesta poartă o etichetă elvețiană sau un logo „european”.

Investigația integrală o găsiți aici.