Companiile trebuie să scadă cheltuielile cu cel puţin 15%, pentru a fi competitive în 2024 (analiză)

Anul 2024 vine cu noi impozite, majorarea unor taxe, presiuni inflaţioniste, declinul zonei euro, plus un context geopolitic tensionat, iar pentru a face faţă dificultăţilor, primul pas pe care ar trebui să-l facă o companie ca să rămână profitabilă este optimizarea costurilor cu cel puţin 15%, potrivit unei analize realizate de o companie de consultanţă, relatează Agerpres. Principalele costuri pe care companiile vor trebui să le optimizeze în cursul acestui an sunt cele cu utilităţile, combustibilul, logistica, asigurările, managementul flotelor auto şi cele aferente capitalului de lucru.

“În orice domeniu de activitate, urmează un an dificil şi un context volatil. Ca urmare, ar putea fi necesare reduceri de cheltuieli de cel puţin 15%, dar depinde mult de sectorul de activitate al fiecărei companii şi de segmentul de clienţi căruia i se adresează fiecare afacere. Spre exemplu, pentru a nu transfera costurile crescute către consumatorul final persoană fizică şi a menţine astfel volume de vânzări în creştere, pentru companiile din sectorul FMCG ar fi necesară o reducere a cheltuielilor de circa 20-25%. Ce este cert este că 2024 va fi anul optimizării inteligente a resurselor”, a declarat Remus Hîrceagă, Country Manager al Expense Reduction Analysts (ERA) România.

Potrivit sursei citate, fabricile din zona euro şi-au redus semnificativ producţia în decembrie, activitatea economică contractându-se pentru a 18-a lună consecutiv, arată un raport S&P publicat recent, care indică faptul că economia este aproape sigur în recesiune.

“Anul 2024 va fi, fără îndoială, un an al marilor câştiguri, dar şi al volatilităţii şi incertitudinii. În tabăra câştigătoare vor fi însă doar acei antreprenori care vor înţelege cum să se adapteze regulilor jocului”, se menţionează în analiză. Remus Hîrceagă susţine că inteligenţa va fi cuvântul anului în afaceri, atât în ceea ce priveşte implementarea unor tehnologii bazate pe inteligenţă artificială, cât şi în legătură cu stabilirea unor obiective ambiţioase, dar realizabile din partea companiilor. În plus, capacitatea liderilor companiilor de a lua rapid decizii în favoarea optimizării costurilor, va face diferenţa în termeni de succes într-un mediu concurenţial fără precedent. Pentru a fi eficientă, optimizarea costurilor – operaţiune în mai multe etape al cărei scop final este minimizarea costurilor şi maximizarea profitului – trebuie realizată de specialişti pentru a aduce valoare măsurabilă unui business. Odată cu identificarea şi eliminarea surselor de risipă apar diverse schimbări la nivel de procese de afaceri aflate deja în derulare, care cer timp. Astfel, un proces de optimizare a costurilor într-o companie poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni sau chiar ani, în funcţie de contextele economice, circumstanţele în care se desfăşoară business-ul respectiv şi de obiectivele specifice ale organizaţiei. “Pe parcursul fiecărei etape se identifică şi se elimină toate sursele de rentabilitate scăzută. Se reduc, de asemenea, costuri de infrastructură şi întreţinere, astfel încât compania economiseşte resurse multiple pe mai multe segmente (energie, logistică, ambalaje, managementul deşeurilor, asigurări, capital de lucru etc.), efectul fiind creşterea”, a adăugat Hîrceagă. Expense Reduction Analysts (ERA) este o companie globală activă în domeniul consultanţei şi managementului şi specializată în gestionarea şi optimizarea de costuri. Compania, prezentă şi în România din 2011, a dezvoltat un model de afaceri care a fost implementat în peste 60 de ţări şi, din 1992, îşi oferă expertiza companiilor, acoperind o gamă largă din sectoarele industriale de la producţia de alimente, restaurante, hoteluri, spitale, organizaţii non-guvernamentale, fabrici de producţie şi alte afaceri care acoperă mai mult de 40 de industrii.

