Confirmat! Putin recrutează tineri din R. Moldova în armata rusă prin intermediul „transnistriei”

Avertizările lansate de Armata Ucrainei și de serviciile secrete britanice, precum că Rusia ar încerca să recruteze militari în regiunea transnistreană pentru a compensa pierderile suferite în urma invaziei în țara vecină, par a se adeveri. Jurnaliștii de la Deschide.md au obținut confirmarea că trupele ruse staționate ilegal în stânga Nistrului îi ademenesc pe tinerii din R. Moldova să se înroleze prin contract în cadrul forțelor armate ruse.

Redacția Deschide.md a obținut o poză cu un anunț afișat în satul Corjova, în care este indicată oferta de ”muncă”, completată cu două numere de telefon la care doritorii pot apela pentru a afla detalii.

Reporterul Deschide.md s-a dat drept un tânăr dornic să se înroleze în armata rusă.

”-Bună ziua! Vă sun în legătură cu anunțul de la Corjova, am văzut că pot să mă înrolez prin contract în armata rusă. Puteți să-mi dați niște detalii?

-Câți ani aveți?

-27!

-Aveți pașaport rus?

-Nu am pașaport rus, sunt din Chișinău.

-Una dintre condiții e să ai cetățenie rusă.

-Am un prieten care, la fel, vrea… El are pașaport rus. Pot să aflu anumite condiții? Sau să-i dau acest număr să vă sune el, dacă nu vreți să-mi spuneți.

-Nu, de ce să nu vă spun? Dar el are și cetățenia R. Moldova?

-Da, el are și cetățenie moldovenească.

-Atunci, cel mai probabil că nu. O să concretizez această întrebare, reveniți după ora 14. Bine? O să întreb dacă este posibil cu cetățenie dublă.

-Din câte înțeleg, înrolați doar în baza pașaportului rus, da?

-Da!

-Am înțeles, atunci o să vă sun după orele 14.

-Da, mulțumesc!

-La revedere!”