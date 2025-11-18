Conflict la Primăria Codru: Doi consilieri s-au luat la bătaie în timpul unei ședințe

Doi consilieri din Codru s-au luat la bătaie chiar în timpul ședinței Consiliului local, iar unul dintre aleși a fost doborât la pământ. Momentul a fost surprins de camere, iar înregistrarea a fost postată pe pagina de Facebook a Primăriei Codru.

Potrivit imaginilor video, conflictul ar fi început după ce cei doi consilieri nu au putut împărți un scan.

„Vă înștiințez că, la ultima ședință a Consiliului orașului Codru, s-a petrecut un incident foarte rușinos pentru localitatea noastră. Consilierul Platformei DA Igor Rotaru (recent luat în fracțiunea PAS), care este sportiv specializat în arte marțiale, a bătut un alt consilier deja pensionar. Vedeți videoul atașat.

Dar cel mai grav este că consilierii din partidele MAN, Socialist, parțial PAS au votat ca cel bătut să fie și dat afară din sală, deși ședința nici nu a început.

În așa fel, în mod abuziv a fost lipsit de dreptul la vot un consilier ales de comunitatea noastră și a cărui unică vină este faptul că susține primarul localității.

Cu această ocazie fac apel către conducerea partidelor MAN, Socialist, PAS, Platforma DA să ia atitudine față de comportamentul consilierilor săi pe care i-a delegat în consiliul orașului Codru”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Primăriei Codru.