Ceban, pierde în instanță: Plângerea depusă împotriva emisiunii Ora de ras, respinsă

Judecătoria Chișinău a respins acțiunea intentată de edilul Ion Ceban și Partidul MAN împotriva Jurnal TV și a jurnalistului Anatol Durbală. Cererea viza apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, precum și recuperarea cheltuielilor de judecată, însă instanța a decis să o respingă.

Reclamanții susțineau că, în emisiunea „Ora de ras” din 1 iunie 2025, ar fi fost difuzate afirmații defăimătoare la adresa lui Ion Ceban, a Primăriei Chișinău și a partidului MAN. Aceștia au acuzat lipsa unui suport factologic adecvat, identificarea clară a persoanelor vizate și utilizarea unui limbaj denigrator.

Ion Ceban a depus anterior și trei petiții la Consiliul Audiovizualului, cerând examinarea edițiilor din 18 și 25 mai, precum și 1 iunie 2025. Autoritatea națională a respins însă sesizările pe 23 iulie 2025, concluzionând că, deși unele expresii erau ironice și critice, acestea nu constituiau discurs de ură.

Hotărârea instanței poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la data pronunțării, 5 noiembrie 2025.

CONTEXT. Menționăm că nu e pentru prima dată când edilul se plânge în instanță pe emisiunea „Ora de ras”. Similar, în luna mai 2025, Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ înaintată de Partidul Politic Mișcarea Alternativă Națională împotriva Consiliului Audiovizualului (CA). Se întâmplă după ce liderul partidului, Ion Ceban, s-a plâns la CA pe două ediții a emisiunii „Ora de ras” în care a fost vizat.

Președintele MAN reclama conținutul a două ediții ale emisiunii „Ora de Ras”, difuzată de postul de televiziune „Jurnal TV” în datele de 21 și 28 aprilie 2024. Potrivit acestuia, emisiunile ar fi conținut informații defăimătoare la adresa sa, a formațiunii pe care o conduce și a instituției în fruntea căreia se află.

În urma controlului efectuat, Consiliul Audiovizualului a constatat că emisiunile în cauză au fost realizate sub forma unui melanj de genuri jurnalistice – informativ, opinie, comentariu și satiră. Iar anumite informații prezentate au fost tratate cu o rigoare jurnalistică redusă, fiind susceptibile de a crea confuzie în rândul telespectatorilor.