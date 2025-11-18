Dorian Istratii, deputat PAS, confirmă acuzațiile avocatului lui Vlad Plahotniuc: Dosarul merge repede că nici el nu reușește să-l citească

Deputați ai guvernării PAS se arată satisfăcuți de faptul că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc „se mișcă repede”. Despre acest lucru vorbește parlamentarul Dorian Istratii, care confirmă afirmațiile avocaților lui Plahotniuc și susține că din cauza vitezei cu care are loc acest proces, fostul lider al PDM nu reușește să examineze dosarul.

„Dosarul se mișcă destul de repede, că nici domnul Plahotniuc nu reușește să citească dosarul și aștepătm să vedem cum se va expune instanța”, a declarat Dorian Istratii în cadrul unei emisiuni de la TV8.

Amintim că, practic, la fiecare ședință de examinare a dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, avocații politicianului reiterează și își arată îngrijorările legate de lispa de transparență și modul inechitabil de organizare a procesului. Apărătorii denunță viteza și graba la care recurge instanța în examinarea dosarului și în audierea martorilor acuzării, care în unele ședințe pot fi chemați și până la opt persoane.

Avocații, care susțin că acest regim alert trezește suspiciuni de implicări ale politicului, mai precizează că peste 140 de procurori au avut la dispoziție un deceniu pentru investigații, însă clientului lor îi sunt oferite doar câteva săptămâni pentru examinarea a aproximativ 100 de volume.