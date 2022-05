Consilierul președintelui Zelenski, despre ideea ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei: „Пошли бы вы на*уй”

Oleksii Arestovici, unul dintre principalii consilieri ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a avut o reacție dură la ideea ca Ucraina să cedeze teritorii pentru a încheia pace cu Rusia. „Ne mor copiii, soldații, infanteriștii opresc rachetele cu trupurile lor – și ei ne spun să ne sacrificăm pământul?”, a exclamat Arestovici printre înjurături care amintesc de celebra „Russian warship, go fuck yourself!”.

Ieșirea lui Oleksii Arestovici a avut loc în cadrul unei discuții Mark Feygyn, fost avocat și politician rus, opozant al lui Vladimir Putin, care acum are un canal TouTube pe care face interviuri.

Ideea ca Ucraina să cedeze din teritoriul său pentru a încheia războiul declanșat de Rusia a fost vehiculată de mai multe ori în ultimele zile. Astfel de semnale au venit dinspre Paris și Berlin și chiar Henry Kissinger, fostul secretar de stat american, veteran al diplomației SUA, a lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritoriu pentru a pune capăt conflictului.

O. Arestovici: – Ei (rușii – n.r.) fac presiuni tot mai mari pe front. Și vor să crească presiunea, ar putea încerca din nou ofensive asupra Kievului, Cernihiv, Sumî. Și în același timp (au loc – n.r.) negocieri de pace. De ce fac asta? Tocmai pentru „aliații” lor occidentali smiorcăiți, care o să spună „Stai, Kremlinul vrea pace! Kievul este cel care nu vrea! Să punem presiune pe ei!. E clar, Rusia are nevoie doar de Zaporojie și regiunea Herson”, iar apoi „Acord de pace în Europa, ucrainenii trebuie să-și tempereze pretențiile!” – am văzut asta chiar în presa americană, în New York Times, și „vom restabili cu siguranță pacea universală în Europa”, și „ne vom întoarce la normalitate”, și „vom trece peste criza alimentară”. O să înjur, sunt extrem de furios după ce am văzut toate astea…

M. Feygyn: – Nu te abține!

O. Arestovici: – O să adăugăm bip-uri și o să spun politicos – Duceți-vă naibii, nenorociților, cu sugestiile voastre (Go fuck yourself, motherfuckers – în engl.). „Negociați pământul Ucrainei”? Sunteți nebuni? Ne curge sânge… Ne mor copiii, soldații, infanteriștii opresc rachetele cu trupurile lor – și ei ne spun să ne sacrificăm pământul? Plecați de-aici, nenoriciților, n-o să se întâmple niciodată asta. (RU: Пошли бы вы нахуй, долбаебы блять, со своими предложениями. Торговать своей территорией? Вы вообще охуели там, у нас тут солдаты умирают, дети умирают блять. Выкусите блять (показал фак локтем), никогда такого не будет)

Traducerea în engleză a fragmentului de interviu a fost făcută de Dmitri, un estonian stabilit în Londra, care traduce din ucraineană în engleză știri și mesaje care se viralizează pe rețelele sociale.

Și preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un atac virulent la adresa fostului secretar de stat american Henry Kissinger, care a sugerat, marţi, că negocierile de pace ar trebui să vizeze crearea de graniţe de-a lungul „liniei de contact” în Donbas, aşa cum exista în ajunul invaziei ruseşti.

„Indiferent de ceea ce face statul rus, există cineva care spune: «Să luăm în considerare interesele sale». Anul acesta, la Davos, s-a auzit din nou. În ciuda miilor de rachete ruseşti care lovesc Ucraina. În ciuda faptului că zeci de mii de ucraineni au fost ucişi. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat la Bucha şi Mariupol. În ciuda oraşelor distruse. Şi în ciuda „lagărelor de filtrare” construite de statul rus, în care se ucide, se torturează, se violează şi se umileşte ca pe bandă rulantă”, a declarat președintele ucrainean într-un mesaj video postat pe reţelele sociale.