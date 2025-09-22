Constatin Țuțu a ajuns la Tiraspol. Imagini cu ex-deputatul într-un local din stânga Nistrului

Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, s-ar afla la Tiraspol. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina, folosind documente false.

Potrivit sursei citate, ex-deputatul a fost fotografiat într-un local de la Tiraspol.

Astăzi, avocatul fostului deputat Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că clientul său se află în continuare în Grecia, unde are interdicție de a părăsi țara. Potrivit acestuia, Țuțu și-a procurat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, „anticipând că până atunci situația va fi clarificată.