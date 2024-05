Construim Spitalul Metropolitan, după câștigarea alegerilor pentru Primăria Generală

Starea sistemului de sănătate din România este departe de a fi perfectă, dar se îmbunătățește cu implicarea autorităților locale. Sunt destul exemple de bune practici în ultmii ani. În București, de exemplu, în perioada 2016 – 2020, au fost deschise două spitale noi: Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, primul spital de copii construit în ultimii 30 de ani, și Spitalul Foișor.

Probleme încă sunt în sistemul medical. Pe scurt, aproape jumătate dintre unitățile medicale din întreaga țară nu sunt autorizate ISU, peste 230 de clădiri din cele 3.040 aflate în rețeaua publică de sănătate se află în risc de prăbușire, există un deficit crunt de medici, România situându-se pe penultimul loc la nivelul UE, cu un număr de 304,7 medici la 100.000 de locuitori. Antrenată în bătălia pentru București, senatoarea Gabriela Firea pare hotărâtă să câștige Primăria Capitalei cu un program amplu, ambițios, bine conturat și care convinge prin acuratețea și claritatea lui. Vorbind despre starea sistemului de sănătate din București, candidata PSD a declarat: ”În domeniul Sănătății trebuie să reluăm construcția de spitale pentru ca toți bucureștenii să aibă acces la servicii de sănătate de calitate. După construcția de clădiri noi la Spitalul de copii dr. Victor Gomoiu sau de la Spitalul Foișor, îmi propun să duc la bun sfârșit și proiectul ambițios al Spitalului Metropolitan București, pe care l-am început în mandatul meu anterior”.

Fiind o militantă dedicată respectării drepturilor femeilor și protejării familiilor tinere, Firea vrea să realizeze o serie de proiecte, cum ar fi: ”centre pentru sănătatea femeii – fie că vorbim de adolescente, de femei tinere sau de senioare. Sunt femeie și mamă, înțeleg bine aceste nevoi. Vreau să reiau programul pentru creșterea natalității, susținerea cuplurilor infertile și programul de fertilizare in vitro – sunt peste 600 de copii care au fost aduși pe lume prin programul inițiat de mine. Este cu siguranță cea mai frumoasă realizare a mea, pentru că viața este neprețuită, iar bucuria părinților care au putut avea astfel un copil nu poate fi descrisă în cuvinte”. De altfel, când vine vorba de sănătate și accesul la servicii medicale, autoritățile au aproximativ, același discurs, în care reclamă nevoia de acțiune, de sprijin al sistemului medical, de facilitare a accesului pacienților la servicii medicale de înaltă calitate, de îmbunătățire a ratei de vindecare a pacienților și de a asigura o satisfacție mai mare a populației în ceea ce privește îngrijirile medicale.

Cu toate acestea, proiectele de extindere, modernizare și reabilitare a unităților medicale fie sunt prea puține, fie se lovesc de blocaje birocratice care întârzie sau anulează concretizarea lor, iar cei care pierd, în final, sunt tot pacienții care ajung cu greu sau târziu la medic. Gabriela Firea se distinge, în tot acest spectru al preocupărilor declarative pentru starea sistemului de sănătate al Capitalei, prin proiectele pe care le-a realizat în anteriorul mandat de primar general, dar și prin programul în domeniul sănătății cu care s-a aruncat în lupta pentru Capitală, publicat pe site-ul https://gabrielafirea.eu/ și care prevede: • Construirea Spitalului Metropolitan, proiect inițiat și pentru care în mandatul 2016-2020 a fost realizat studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, a fost atribuit contractul de execuție și au început lucrările, dar care a fost abandonat în mandatul actual. Proiectul prevede atât realizarea spitalului, precum și a spaţiilor de cazare pentru rezidenţi, imobile de locuinţe pentru doctorii tineri, spaţii hoteliere pentru pacienţi şi pentru familiile acestora, sisteme de transport pentru pacienţii veniţi din ţara sau din străinătate, creşă şi grădiniţă pentru copiii personalului medical, săli de cursuri şi conferinţe. • Realizarea Centrului de Terapie cu Protoni (centru de excelenă în terapia oncologică), proiect inițiat în 2019 și care se va realiza în colaborare cu companii japoneze (care au realizat studiul de fezabilitate/care au semnat contractul pentru studiul de fezabilitate – Itochu Corporation) • Modernizarea, dotarea, reabilitarea și extinderea spitalelor din administrarea ASSMB • Reabilitarea și extinderea Spitalului Gomoiu (clădirea veche) în vederea realizării unui centru de oncologie pediatrică. • Realizarea și dotarea Reţelei Metropolitane de centre pentru sănătatea femeii, care va include o clinică ‘Sfanta Agatha’ dedicata diagnosticului si tratamentului afectiunilor oncologice ale femeilor, precum si 4 centre medicale ambulatorii arondate unui număr de patru spitale care au servicii de obstetrica-ginecologie, precum și realizarea unui program de screening adresat femeilor pentru depistarea afecțiunilor oncologice • Continuarea, dezvoltarea și reluarea tuturor proiectelor de protejare a sănătății bucureștenilor, cum ar fi „O șansă pentru cuplurile infertile” – FIV destinat cuplurilor infertile, Proiectul „Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”, „Newborn – Oncofertilitate” pentru persoanele diagnosticate cu cancer, pentru a prezerva potențialul fertil, prin prelevarea și crioconservarea materialului genetic. • Dotarea cabinetelor medicale școlare și a cabinetelor stomatologice și asigurarea de consultații stomatologice gratuite, precum și sprijin financiar pentru aparate ortodontice fixe sau mobile pentru elevii și studenții din Bucuresti. Având în vedere proiectele din domeniul sănătății realizate, deja, de Gabriela Firea, cum ar fi construirea Spitalului de Copii dr. Victor Gomoiu, primul spital de copii construit în București în ultimii 34 de ani, pentru care s-au investit peste 50 de milioane de euro sau Spitalul Foișor, programul de fertilizare in vitro pentru cuplurile infertile, programul cu care se prezintă în fața electoratului bucureștean are mari șanse să fie pus în practică, după câștigarea alegerilor.

