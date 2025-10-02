Control comun la frontieră feroviară: Cantemir-Fălciu redeschis după 33 de ani

Pentru prima dată, România și Republica Moldova instituie control comun la punctul vamal feroviar Cantemir-Fălciu, recent reabilitat și redeschis după o pauză de 33 de ani.

Acordul a fost semnat la București de miniștrii de Interne ai ambelor state și prevede că controalele vamale se vor desfășura pe teritoriul României, în două etape progresive: mai întâi de autoritățile moldovene, apoi de cele române.

Frontiera feroviară Cantemir-Fălciu a fost reconstruită în baza unui memorandum de cooperare dintre CFM și Căile Ferate Române, precum și al tratativelor interstatale pentru reluarea traficului.

Reluarea circulației feroviare este un pas strategic: legătura pe șine va facilita comerțul între cele două țări, va reduce timpii de așteptare la graniță și va crește eficiența transportului de mărfuri.

Punctul comun de control va fi al treilea de acest fel de pe frontiera moldo-română, după cele stabilite anterior pe fluxuri rutiere.

Astfel, reactivarea Cantemir-Fălciu mobilizează cooperarea bilaterală și consolidează legăturile economice și infrastructurale între România și Moldova.