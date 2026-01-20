Copilul unor moldoveni din Franța a dispărut fără urmă

O minoră în vârstă de 14 ani, originară din Republica Moldova, este dată dispărută în Franța, iar familia acesteia solicită sprijinul publicului pentru identificarea ei.

Potrivit informațiilor făcute publice de părinți, adolescenta Marinela Raru nu a mai fost văzută de joi, 15 ianuarie 2026, în localitatea Le Raincy.

Apelul a fost lansat pe rețelele sociale, părinții declarând că sunt în stare de alertă și cer distribuirea anunțului în speranța obținerii unor informații relevante.

Conform datelor oferite de familie, fata a fost văzută ultima dată în apropierea colegiului Jean-Baptiste Corot, la ieșirea din instituție, în zona porții principale. Minora are aproximativ 1,60 metri înălțime și ochi căprui deschis.

Familia îndeamnă orice persoană care ar putea deține informații, chiar și minore, să le comunice de urgență autorităților franceze. Sesizările pot fi făcute la Poliția – 17 sau la Comisariatul de Poliție din Le Raincy, la numărul 01 48 12 28 30.

În mesajele de apel sunt indicate drept persoane de contact și părinții fetei, Vasile și Tatiana Raru, care continuă căutările și solicită sprijinul comunității.