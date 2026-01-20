Un tânăr a fost răpit, bătut și abandonat într-o pădure din Criuleni

Un tânăr a fost răpit și jefuit după ce a acceptat o întâlnire aranjată printr-o aplicație online, cazul fiind făcut public de Angelica Frolov, directoarea Centrului de Informații GENDERDOC-M, într-o postare pe Facebook.

Potrivit informațiilor prezentate, incidentul a avut loc pe 10 ianuarie, când victima a fost invitată într-un apartament. La scurt timp, în locuință ar fi apărut alte două persoane, care l-ar fi șantajat și i-ar fi sustras suma de 10 mii de lei, după care l-au scos cu forța din imobil.

Ulterior, tânărul a fost transportat într-o pădure din raionul Criuleni, unde ar fi fost agresat fizic, deposedat de telefonul mobil și abandonat în frig, într-o stare gravă.

Victima a reușit să ajungă la un drum, unde a fost observată de un șofer, care a alertat autoritățile și serviciile medicale.

În urma investigațiilor, au fost inițiate două dosare penale, pentru tâlhărie comisă de două sau mai multe persoane și pentru răpirea unei persoane, infracțiuni care prevăd pedepse de până la 10 ani de închisoare.

Potrivit Angelicăi Frolov, toți cei trei suspecți au fost identificați, doi fiind reținuți, iar al treilea este un minor de 16 ani.

Tânărul se află în proces de recuperare și beneficiază de suport, iar cazul a fost făcut public la solicitarea victimei, pentru a preveni situații similare.