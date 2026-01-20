Ger năprasnic în Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi, vremea în Republica Moldova se va menține stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer predominant senin și temperaturi caracteristice sezonului rece.

Astăzi, la Chișinău, temperaturile vor varia considerabil pe parcursul zilei. Dimineața începe cu valori scăzute, temperatura minimă atingând -13.6°C la ora 8:00. Pe măsură ce ziua avansează, termometrele vor indica o creștere treptată a temperaturii, ajungând la un maxim de -2.3°C în jurul orei 15:00. Probabilitatea de precipitații este nulă pe întreaga durată a zilei. Răsăritul soarelui are loc la ora 07:42, iar apusul va fi consemnat la ora 16:48.

Mâine se așteaptă ca ceața să persiste în regiune, dar cu o ușoară creștere a temperaturilor comparativ cu ziua de astăzi. Valorile termice vor oscila între un minim de -10.5°C și un maxim care va atinge pragul înghețului la 0°C. Nu sunt prognozate ore cu precipitații și probabilitatea acestora rămâne zero.

Poimâine vremea se schimbă ușor odată cu apariția unor ninsori slabe care pot dura până la șapte ore pe parcursul zilei. Temperaturile vor continua să crească ușor față de zilele anterioare, oscilând între -1.4°C și un maxim de 2.2°C. Probabilitatea maximă de precipitații este estimată la 42%.