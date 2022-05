Cosmos în Buzunar, Murmur de izvar & AMystic | Festivalul Industriilor Creative

În 5 iunie, vă invităm să urmăriți în scenă sinergia a 3 proiecte muzicale electronice – experimentale. COSMOS in BUZUNAR, Murmur de izvar și Amystic vor fi în scenă în ultima zi a Festivalului Industriilor Creative 2022.Performance-ul muzical promite o simbioză dintre mai multe genuri muzicale ca: Dark Electronic – Synth Wave – progresive Tehno – IDM – Electronica – Electronic Rock – Ambient – Drum an Bass – chill out – Folclor.

Bilete:

COSMOS în BUZUNAR:

Proiectul muzical Cosmos în Buzunar a fost fondat în iarna anului 2016, la Chișinău, la inițiativa a doi prieteni: Pavel Olari și Adrian Roșca, și debutează în cadrul concursului Pot Music, T5 Bar, Chișinău.Primii ani de activitate a proiectului sunt marcați de căutări, colaborări și experimente muzicale necontenite. Anul 2018 reprezintă un nou început, proiectul părăsește formula acustică lansându-se în muzica electronică. Transformarea radicală a fost o consecință a spiritului explorator al membrilor fondatori, Pavel Olari și Adrian Roșca, care în căutarea unei sonorități noi au început să experimenteze cu diverse instrumente electronice cum ar fi sintetizatoare

analogice etc. Astfel, conceptul proiectului s-a reformulat, orientându-se spre genuri precum: synth wave – synth pop, mai târziu IDM, progresive techno, electronica, ambient, Dark Electronic. Proiectul muzical

Cosmos în Buzunar a evoluat pe scenele din Republica Moldova și România, organizând concerte solo și de grup.În viziunea muzicienilor:

Cosmos in Buzunar este un proiect artistic multilateral, a cărui necesitate s-a născut din dorința de a explora și găsi o identitate și mijloace de expresie artistice individuale, atât muzicale, cât și vizuale.

Murmur de izvar:

Un proiect local fondat de Tedd Kanzzer și Damian Leorda. Băieții sunt din Comuna Ciorescu, se știu încă din liceu. Ambii fiind extrem de pasionați de muzică au reușit să lanseze deja 5 video clipuri și un full album care poate fi audiat pe toate platformele digitale. Muzica lor e un mix din mai multe genuri – chill out – folclor – experimental – ambient.

AMystic:

Un proiect experimental creat de Gheorghe Alexei, chitară electrică și producție audio, și Maxim Corotchi voce și bass. Băieții spun că muzica care o crează este indefinită, deschisă spre experiment. Deși proiectul este foarte tânăr, fondatorii au în spate un background muzical de peste 5-6 ani. Până acum au lansat câteva single-uri și o colaborare cu un alt proiect local, ZEMLYA1 .”Ne place să experimentăm, și să creăm la nivel de simțuri. Existăm prin ceea ce facem, astfel, muzica care o compunem, trece prin filtrul personalităților noastre înainte de toate. Încercăm prin sunet și cuvânt, să transmitem gânduri și energie pozitivă.”, sunt cuvintele artiștilor.