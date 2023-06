Cotidianul britanic The Telegraph va fi scos la vânzare

Cotidianul britanic The Telegraph, precum şi ediţia sa de duminică The Sunday Telegraph şi revista The Spectator, vor fi scoase la vânzare, ca urmare a datoriilor neplătite de compania mamă, a anunţat, miercuri, Bank of Scotland, scrie AFP.

Bank of Scotland – faţă de care grupul este îndatorat – a declarat pentru AFP că, din cauza datoriilor restante şi fără niciun semn de rambursare, Bank of Scotland nu a avut, din păcate, de ales decât să numească administratori de insolvenţă pentru B.UK. Limited”, societatea-mamă care controlează Telegraph Media Group, deţinută de bogata familie Barclay.

Bank of Scotland explică faptul că este un „act de ultimă instanţă”, din cauza lipsei unui acord cu grupul pentru rambursarea datoriilor.

Potrivit presei britanice, valoarea datoriei este de aproximativ un miliard de lire sterline (1,16 miliarde de euro).

Banca a desemnat societatea AlixPartners drept administrator. AlixPartners a precizat că procedura nu va împiedica activitatea publicaţiilor care va continua „în mod normal”.

Potrivit AlixPartners, Howard şi Aidan Barclay au fost revocaţi din funcţiile lor de directori la Telegraph Media Group şi la revista The Spectator.

Potrivit experţilor din industrie, valorile mobiliare ar putea fi între 500 şi 600 de milioane de lire sterline (581 până la aproape 700 de milioane de euro).

„După cum a precizat AlixPartners, această situaţie nu are nicio legătură cu sănătatea financiară sau cu performanţa afacerilor Telegraph şi Spectator”, a răspuns familia Barclay, subliniind că discuţiile cu banca continuă.

Fraţii gemeni Frederick şi David Barclay, care au murit în 2021, au cumpărat în 2004 ziarele grupului The Telegraph cu 665 de milioane de lire sterline (773 de milioane de euro).

Cei doi fraţi au construit un vast imperiu care a început cu hoteluri şi s-a extins în comerţ şi media.

