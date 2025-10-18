Creditele rapide, o capcană financiară pentru mulți cetățeni

Tot mai mulți moldoveni apelează la credite pentru a-și acoperi cheltuielile curente, în timp ce veniturile nu țin pasul cu scumpirile. Portofoliul total al creditelor acordate de băncile comerciale din Republica Moldova a ajuns la aproape 100 de miliarde de lei, a menționat expertului economic Viorel Gîrbu, într-un interviu oferit pentru Radio Moldova.

„Dacă să ne uităm la portofoliul băncilor comerciale, avem aproape 100 de miliarde de lei – volumul mijloacelor gestionate, acordate atât persoanelor juridice, cât și celor fizice, iar creditele de consum și cele imobiliare reprezintă aproape jumătate din acest volum”, a precizat expertul.

Viorel Gîrbu atrage atenția că fiecare persoană care contractează un credit ar trebui să se asigure că bugetul lunar poate acoperi costurile de rambursare.

„Atunci când luăm un credit, ne permitem consumul anumitor bunuri mai devreme decât ne-am permite altfel. Persoana trebuie să se întrebe dacă merită acest consum, raportat la costul total, inclusiv dobânda”, a explicat economistul, adăugând că băncile stabilesc durata și volumul creditului în funcție de veniturile lunare ale solicitantului.

Referindu-se la așa-numitele „credite rapide”, Gîrbu avertizează că, deși sectorul este acum mai bine reglementat, riscurile rămân mari.

„Nu trebuie să ne lăsăm duși în eroare de publicitatea care promite bani în 10 minute. Serviciile organizațiilor de microfinanțare sunt, de regulă, foarte scumpe. În alte țări, astfel de împrumuturi au provocat chiar crize sociale”, a menționat expertul.

În privința dobânzilor, Viorel Gîrbu spune că alegerea între o rată fixă sau flotantă depinde de gradul de risc pe care fiecare beneficiar este dispus să-l accepte.

„Dobânda fixă oferă stabilitate, știi exact cât vei plăti. Dobânda flotantă, însă, poate aduce avantaje doar dacă economia evoluează pozitiv. Dacă situația se înrăutățește, costul banilor crește și creditul devine mai scump”, a explicat economistul.