Marin Jalbă, atac la Maia Sandu pe tema vettingului avocaților: O inițiativă ce riscă să submineze independența profesiei, să afecteze drepturile clienților și să compromită încrederea în parcursul european al RM

Propunerea autorităților din Republica Moldova de a implementa un proces de vetting pentru avocați, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor, este profund problematică și generează o opoziție categorică din partea profesiei de avocat, consideră apărătorul Marin Jalbă. „Ca avocat, consider că această inițiativă este nejustificată, contrară principiilor statului de drept și periculoasă pentru independența profesiei, pentru drepturile clienților și pentru parcursul european al țării”, subliniază acesta. Vezi argumentele prezentate.

„Avocații nu sunt funcționari publici și nu primesc venituri de la stat

Spre deosebire de judecători sau procurori, avocații activează în sectorul privat, iar veniturile lor provin exclusiv din contractele cu clienții. Verificarea integrității și veniturilor lor de către stat reprezintă o imixtiune nejustificată în activitatea profesională privată, care nu are legătură cu fondurile publice.

Există deja mecanisme pentru verificarea avocaților

Dacă autoritățile consideră că planează suspiciuni asupra veniturilor sau integrității unor avocați, există instituții abilitate, precum Serviciul Fiscal de Stat, care pot verifica dacă veniturile și cheltuielile avocaților corespund declarațiilor și acțiunilor acestora. De asemenea, alte instituții ale statului, precum organele de drept, pot investiga eventuale infracțiuni sau încălcări legale comise de orice persoană, inclusiv avocați. Prin urmare, un vetting suplimentar este redundant și inutil.

Avocații nu dețin prerogative de autoritate publică

Spre deosebire de notari sau executori judecătorești, care utilizează instrumente delegate de stat, avocații nu dispun de astfel de competențe. Rolul avocatului este de a apăra interesele clienților în fața autorităților, nu de a exercita putere publică. Supunerea avocaților unui vetting similar funcționarilor publici este lipsită de temei logic și legal.

Vettingul subminează independența avocaților

Avocații sunt vocea societății și a clienților, având misiunea de a apăra drepturile și libertățile acestora, deseori în opoziție cu autoritățile statului. Un proces de vetting controlat de stat ar putea fi folosit ca un instrument pentru a limita independența avocaților, a-i reduce la tăcere sau a exercita control asupra Uniunii Avocaților. Acest lucru ar submina însăși vocea societății, deoarece avocații reprezintă interesele clienților, nu opiniile personale. Un vetting al avocaților echivalează, în esență, cu un vetting al fiecărui cetățean pe care îl reprezentăm.

Tratatele internaționale garantează independența avocaților

Documente precum Recomandarea nr. R(2000)21 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei subliniază importanța independenței avocaților și interzicerea imixtiunii statului în activitatea acestora. Un vetting impus de stat ar încălca aceste principii fundamentale, punând în pericol statul de drept și alinierea Republicii Moldova la standardele europene.

Prioritatea vettingului ar trebui să fie instituțiile statului

Dacă scopul vettingului este combaterea corupției și asigurarea integrității, atunci atenția ar trebui să se îndrepte către instituțiile statului, cum ar fi poliția, vama, fiscul sau alți funcționari publici cu puteri decizionale semnificative. Avocații, care nu administrează resurse publice și nu dețin autoritate de stat, nu ar trebui să fie vizați.

Risc de abuz din partea statului

Avocații, prin natura profesiei, se poziționează deseori în opoziție cu autoritățile, apărând clienții împotriva abuzurilor statale. Un vetting controlat de stat ar putea fi folosit pentru a eticheta avocații drept „neintegri” doar pentru că aceștia contestă acțiunile autorităților. Statul, ca și „concurent” al avocaților în sala de judecată precum și în procedurile administrative în intereselor clienților, mediului de afaceri etc, nu poate fi un arbitru imparțial al integrității acestora.

Contradicție cu parcursul european al Republicii Moldova

Cetățenii, mediul de afaceri și avocații așteaptă ca parcursul european al țării să consolideze statul de drept, independența profesiilor juridice și respectarea drepturilor fundamentale. Un vetting al avocaților, ca profesie liberă, transmite un semnal clar de limitare a independenței și de control asupra unei categorii profesionale esențiale pentru democrație. Acest lucru contravine valorilor europene și așteptărilor societății moldovenești.

În concluzie

Vettingul avocaților este o inițiativă care nu doar că nu își găsește justificarea, ci riscă să submineze independența profesiei de avocat, să afecteze drepturile clienților și să compromită încrederea în parcursul european al Republicii Moldova. În loc să vizeze avocații, autoritățile ar trebui să se concentreze pe consolidarea integrității propriilor instituții și pe respectarea standardelor internaționale privind independența profesiei de avocat. Un astfel de demers ar contribui la o justiție echitabilă, la protejarea statului de drept și la alinierea țării la valorile Uniunii Europene”, a notat Marin Jalbă, avocat Conductor al BAA „Jalbă & Partners” în opinia sa.

Președinta Maia Sandu a declarat, în octombrie 2025, că avocații ar trebui supuși vettingului. „Să-și demonstreze sursa veniturilor. Unii apărători au participat la multe abuzuri”, și-a explicat ea declarația, afirmând că pe apărători îi așteaptă o reformă amplă.