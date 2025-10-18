Reacții aprinse în Ungaria la știrea privind întâlnirea Trump-Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, pentru a încerca să rezolve conflictul din Ucraina, dar data întâlnirii nu a fost încă stabilită.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a indicat deja joi că țara sa este pregătită să găzduiască un summit între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, în încercarea de a pune capăt conflictului din Ucraina.

Într-un interviu acordat canalului de știri Hír TV, Orbán a declarat că decizia este rezultatul unei politici consecvente, aplicate de trei ani.

„În politică, sunt necesare multe abilități, dar cele mai importante în chestiunile importante sunt perseverența și umilința”, a spus el.

Potrivit lui Orbán, „de la revenirea lui Donald Trump, în jurul său s-a format o rețea globală de lideri de stat care caută soluții pașnice în toate conflictele armate. Acești oameni se adună în jurul președintelui american datorită forței și capacității sale. Ungaria face și ea parte din această rețea”.

Reacții aprinse

Ministrul de externe Péter Szíjjártó a declarat într-o postare pe Facebook că „de la începutul războiului din Ucraina, Ungaria a susținut în mod constant cauza păcii. Este clar că acest război nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă; pacea poate fi obținută numai prin negocieri.„

”Prin urmare, este o veste bună că Donald Trump și Vladimir Putin sunt în contact permanent și o veste și mai bună că se vor întâlni în curând față în față. Ungaria, ca insulă a păcii, este gata să găzduiască summitul, oferind toate condițiile necesare pentru ca președinții să poată purta discuții fructuoase, astfel încât pacea să se poată întoarce în Europa. Aseară târziu, am vorbit la telefon atât cu Christopher Landau, secretarul de stat adjunct al SUA, cât și cu Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, și am început pregătirile pentru summit.”

Liderul principal al opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a declarat că a propus cu câteva săptămâni în urmă ca Budapesta să fie locul de desfășurare a negocierilor globale, la care liderul grupului parlamentar al partidului de guvernământ, Máté Kocsis, a răspuns: „Ascultă, Péter Magyar! Ți-ai pierdut complet mințile? Chiar crezi că, datorită ție, președinții american și rus vor veni la Budapesta? Ești cu adevărat un prost mizerabil!”

István Szent-Iványi, fost secretar de stat pentru afaceri externe și europarlamentar, a declarat pentru Euronews că „este revelator faptul că, în decurs de o săptămână, mai întâi președintele Putin și apoi Trump l-au lăudat călduros pe Viktor Orbán și amândoi consideră că este important ca acesta să câștige alegerile de anul viitor. Așadar, nu este surprinzător că se întâlnesc aici, la Budapesta.”

Potrivit politicianului, marea întrebare a întâlnirii este dacă „Ucraina va fi aruncată sub autobuz” sau dacă Budapesta ar putea fi locul unde se va ajunge la un acord echitabil.

Avocatul internațional Tamás Lattmann a subliniat că Ungaria este încă obligată să respecte statutul Curții Penale Internaționale (CPI) până în iunie anul viitor și, prin urmare, ar trebui să se conformeze mandatului de arestare emis împotriva lui Vladimir Putin.

Parlamentul Ungariei a aprobat în mai un proiect de lege care ar declanșa retragerea țării din CPI pe o perioadă de un an

Votul oficializează un proces început la începutul lunii aprilie de Orbán, care a anunțat că țara sa va părăsi curtea globală pentru că ar fi deviat de la scopul său inițial și ar fi devenit un „organism politic”.

Această problemă a apărut și înainte, când prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat Budapesta în aprilie.

CPI a emis mandate de arestare pentru Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant, acuzându-i că sunt responsabili de comiterea „crimei de război de înfometare ca metodă de război și a crimelor împotriva umanității de omor, persecuție și alte acte inumane”.

Ungaria a refuzat să-l aresteze pe Netanyahu, afirmând că și-a anunțat deja intenția de a se retrage din Statutul de la Roma.

Însă perspectiva unei întâlniri între Trump și Putin în Ungaria a fost întâmpinată cu scepticism în unele cercuri.

„Mult așteptatul summit bilateral din Alaska nu a dat rezultate. Nu există dovezi ale unor pregătiri serioase, la nivel de experți, pentru întâlnirea de la Budapesta. Putin a afirmat în repetate rânduri că succesul lui Viktor Orbán la alegerile din aprilie 2026 reprezintă un interes strategic pentru Rusia”, a declarat Stefano Bottoni, un istoric maghiar-italian care locuiește la Budapesta.

„Trump a afirmat, de asemenea, în mod clar că se angajează personal să susțină succesul electoral al lui Viktor Orbán. Interesele americane, transatlantice și ale UE nu sunt în joc aici.”

Ziarul maghiar Világgazdaság (VG) a raportat că prețurile petrolului au scăzut și mai mult după ce Trump a anunțat că se va întâlni în curând cu Putin în Ungaria, pentru a discuta posibilitățile de încheiere a războiului din Ucraina.