Crimă șocantă în nordul țării: Cadavrul unei femei, găsit la marginea satului

Cadavrul unei femei a fost descoperit în seara de Revelion, în extravilanul satului Pelinia, în apropiere de hotarul cu Sofia, raionul Drochia. Femeia de 40 de ani ar fi fost ucisă de concubinul său, originar din Pelinia.

Bărbatul ar fi recunoscut comiterea crimei și colaborează cu ancheta. Acesta i-ar fi condus pe oamenii legii la locul unde se afla cadavrul.

„În urma acțiunilor de investigație și urmărire penală, s-a stabilit că decesul ar fi survenit la data de 20 decembrie 2025, în urma unui conflict cu concubinul său, un bărbat de 50 de ani, care ulterior ar fi ascuns cadavrul. Bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore”, a declarat Lilia Harea, ofițer de presă al IP Drochia.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru omor intenționat asupra unui membru de familie.