Urmează trei zile cu lapoviță, ninsori și ger
Meteorologii anunță lapoviță și ninsori pentru zilele de sâmbătă, duminică și luni. Șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a anunțat că, din cauza precipitațiilor și temperaturilor negative, se vor forma polei și ghețuș.
Potrivit SHS, vineri noaptea se vor înregistra între -7 și -2 grade, sâmbătă – între -3 și +2. Nopțile de duminică și luni vor aduce temperaturi cuprinse între -5 și 0 grade în regiunile de sud și centru, iar la nord termometrele vor indica până la -9 grade Celsius. Temperaturile diurne vor fi în jur de 0 grade, cu excepția zilei de sâmbătă, când se vor înregistra între +1 și +6 grade Celsius.
„După 5 ianuarie vremea se va încălzi treptat. Nopțile vor fi mai calde, cu valori termice între -2 și +3 grade, iar pe timp de zi vor fi între +2 și +8 grade Celsius”, a adăugat Ghenadii Roșca.