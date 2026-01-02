Academia Română și Academia de Științe a Moldovei, declarație comună despre unirea românilor

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au emis marți o declarație comună prin care se reafirmă rolul fundamental al instituțiilor academice în consolidarea identității naționale și vorbește despre ”dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului”.

Declarația, semnată de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, scoate în evidență parcursul istoric al Academiei Române, fondată în 1866, care, prin includerea reprezentanților Basarabiei printre membrii săi fondatori, a arătat o „vocație a unității românilor” cu mult înainte de unificarea politică din 1918.

De asemenea, declarația aduce în prim plan și rolul crucial al Academiei de Științe a Moldovei, înființată în 1961 într-un context istoric dramatic, marcat de consecințele celui de-Al Doilea Război Mondial și de includerea forțată a Basarabiei în Uniunea Sovietică.

În fața unei propagande „nefaste”, așa cum este numită în document, cele două academii subliniază că identitatea românească a populației de pe ambele maluri ale Prutului este un fapt recunoscut. Ele își propun să continue să apere valorile esențiale ale poporului – limba română, istoria și cultura națională – prin cercetări riguroase și dezbateri științifice.

„Dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică,” se arată în declarație.

Cele două instituții se poziționează ca „arhitecți ai unității durabile”, pregătind temelia pentru o viitoare întregire politică a românilor.

Prin responsabilitate, continuitate și fidelitate față de adevăr, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei continuă să reflecte și să construiască zi de zi unitatea poporului român, „spre victoria adevărului, spre gloria și prosperitatea spirituală a românilor de pretutindeni.”

„În acest proces, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei joacă rolul de arhitecți ai unității durabile, pregătind temelia pe care, la momentul istoric potrivit, se va putea realiza și întregirea politică a tuturor românilor. Astfel, prin responsabilitate, continuitate și fidelitate față de adevăr, cele două academii – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei – reflectă vechea unitate a poporului român și o construiesc zi de zi pe cea nouă, spre victoria adevărului, spre gloria și prosperitatea spirituală a românilor de pretutindeni”, se precizează în comunicat.