Culisele vizitei istorice a lui Biden în Ucraina: Președintele SUA a zburat spre Europa „sub adăpostul întunericului”. Călătoria a fost ținută secretă timp de 24 de ore. Jurnaliștii aflați la bordul avionului nu au avut voie să aibă asupra lor dispozitive

Călătoria președintelui Biden la Kiev, luni, 20 februarie, a fost învăluită în secret, o reflectare a preocupărilor de securitate abrupte legate de vizitarea unei zone de război active, relatează CNN.

Air Force One a plecat de la Baza Comună Andrews la „sub adăpostul întunericului”, duminică, la ora 4:15 a.m. ET. Reporterii aflați la bordul avionului nu au avut voie să aibă asupra lor dispozitive.

Programul public al lui Biden nu a reflectat călătoria, iar oficialii Casei Albe au declarat în mod repetat săptămâna trecută că o vizită în Ucraina nu era în plan.

Sâmbătă seara, înainte de plecare, Biden a ieșit la cină cu soția sa în Washington. El nu a mai fost văzut în public până la sosirea la Kiev, luni dimineață.

Ucraina este o zonă de război activ în care armata americană nu are niciun control, ceea ce face ca vizita de luni să fie diferită de călătoriile prezidențiale anterioare în Irak sau Afganistan. Oficialii Casei Albe au exclus în mod repetat o vizită la începutul anului.

Biden călătorește cu un anturaj relativ restrâns, inclusiv consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan, adjunctul șefului de cabinet Jen O’Malley Dillon și asistenta personală Annie Tomasini.

Președintele Ucrainei, Zelenski l-a invitat pentru prima dată pe Biden să viziteze Kievul în urmă cu un an, în timp ce forțele rusești se masau la graniță. Nu mai departe de săptămâna trecută, liderul de la Kiev a declarat că invitația sa pentru ca Biden să viziteze Ucraina a rămas deschisă, chiar dacă a recunoscut că există și alte mijloace pentru ca ei să vorbească.

Biden a vizitat Ucraina de șase ori în calitate de vicepreședinte. Ultima sa vizită la Kiev a avut loc în ianuarie 2017, cu câteva zile înainte de a-și părăsi funcția. Înainte de luni, acea vizită a rămas ultima vizită de cel mai înalt rang în Ucraina, deoarece nici vicepreședintele Pence și nici președintele Trump nu au vizitat-o vreodată.

Atmosfera din Kiev

Luni dimineață, în timp ce traficul era oprit în Kiev, zvonurile zburau în capitala ucraineană, mai scrie CNN.

Se vorbește în oraș: un vizitator de profil înalt este pe drum. Nimeni nu știa cu siguranță cine ar putea fi VIP-ul, dar pregătirile de securitate sugerau că este vorba de o vizită la nivel înalt; poate cel mai înalt nivel dintre toate.

Mai multe străzi din centrul orașului au fost închise de poliție, iar prezența militară a fost neobișnuit de mare luni dimineață, chiar și pentru capitala unei țări devastate de război.

Drumurile din jurul Mănăstirii cu domul de aur Sfântul Mihail din inima Kievului au fost curățate peste noapte și blocate dis-de-dimineață, provocând ambuteiaje pe străzile din jur.

Piața din fața bisericii a devenit un loc popular pentru demnitarii străini care vizitează capitala. Acolo sunt expuse tancuri rusești distruse, alături de o statuie care a fost învelită în saci de nisip pentru a fi protejată de explozii.

Oaspeților de la hotelul cu vedere spre piață li s-a spus că fotografierea și filmarea erau interzise dimineața. Ei au fost avertizați că conexiunea la internet și semnalul telefoanelor mobile ar putea fi întrerupte.

Până acum, orașul era obișnuit cu vizitatorii de profil înalt, o serie de lideri politici călătorind acolo în ultimele luni. Dar chiar și așa, nivelul de securitate – și entuziasmul – din Kiev au fost un indiciu clar că se plănuia ceva important.

Apoi, în jurul prânzului, ora locală, a fost anunțat: Președintele SUA, Joe Biden, se afla în țară.

Acesta s-a alăturat omologului ucrainean Volodimir Zelenski într-o plimbare prin Kiev chiar în momentul în care sirenele de raid aerian au răsunat în tot orașul. Biden sosise cu câteva ore înainte, după ce a efectuat un zbor secret.

