Cum a fost prinsă ex-ambasadoarea în Suedia cu presupuse cheltuieli în interes personal

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat într-un răspuns pentru TVR Moldova că presupusele cheltuieli ilegale admise de fosta ambasadoare a Republicii Moldova în Regatul Suediei, Liliana Guțan, ajunsă pe banca acuzaților, au fost depistate în urma unui audit, iar raportul a fost transmis Procuraturii Generale, fără a constitui o concluzie privind existența unei infracțiuni, în contextul în care fosta ambasadoare este vizată într-un dosar aflat pe rolul instanței.

În baza unor recomandări ale Curții de Conturi și a cadrului legal în vigoare, Ministerul Afacerilor Externe a relatat că a desfășurat un audit intern privind cheltuielile și achizițiile Ambasadei Republicii Moldova în Suedia. În urma verificărilor, a precizat sursa citată, au fost identificate anumite neconformități procedurale în activitatea misiunii diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe este obligat să transmită organelor competente orice constatări care necesită evaluarea acestora. „Transmiterea raportului către Procuratura Generală este o procedură legală obligatorie, și nu reprezintă o concluzie privind existența unei fapte penale”, subliniază instituția.

În urma rechemării sale din funcția de ambasador al Republicii Moldova în Regatul Suediei, Liliana Guțan a fost reîncadrată într-o funcție vacantă corespunzătoare din cadrul Ministerului conform prevederilor Legii privind serviciul diplomatic.

În prezent, Liliana Guțan se află în concediu medical, a precizat MAE, în condițiile legislației muncii. Pe durata concediului medical, raporturile de serviciu sunt active, iar exercitarea atribuțiilor este suspendată.

Precizările procurorilor

Pe 11 martie, Procuratura Anticorupție a anunțat că Liliana Guțan a fost trimisă în judecată pentru abuz de putere și abuz de serviciu. Aceasta ar fi introdus în evidențele contabile ale misiunii diplomatice date false privind prezența sa la locul de muncă, precum și mai multe cheltuieli personale, cauzând un prejudiciu bugetului ministerului de aproximativ 276.000 de lei.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 67.500 la 117.500 de lei sau cu închisoare de la doi la șapte ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la cinci la zece ani. Procurorii a obținut aplicarea unui sechestru pe o mașină aflat în proprietatea învinuitei.

De cealaltă parte, Liliana Guțan nu își recunoaște vinovăția.