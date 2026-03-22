Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, invitată la Casa Albă de către Melania Trump

O delegație oficială a administrației prezidențiale va merge la Washington D.C., în perioada 24–25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, potrivit Cotroceniului.

Participarea delegației României are loc la invitația adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internațional la care au fost invitate și alte Prime Doamne din mai multe state, anunță Administrația Prezidențială.

Delegația este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Summitul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, promovează cooperarea internațională pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie. Inițiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor și părinților, precum și consolidarea siguranței în mediul online, potrivit Administrației Prezidențiale.

Reuniune la Casa Albă cu participarea Primelor Doamne din mai multe state invitate

Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA (24 martie) și o reuniune la nivel înalt la Casa Albă (25 martie), cu participarea Primelor Doamne și a reprezentanților statelor implicate, axate pe educație digitală, utilizarea tehnologiei și protecția copiilor în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administratiei Prezidentiale pentru susținerea educației digitale și dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online”, se mai arată în comunicatul Cotroceniului

În marja vizitei, delegația va avea o întâlnire cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează în relația cu România programe de schimb educațional, respectiv FLEX și FLEX Abroad, precum și inițiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public și privat.

„De asemenea, membrii delegației vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializați în problematica adicției și domenii conexe, implicați în activitatea unor centre medicale și de cercetare de prestigiu. Agenda delegației mai include și o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities (Georgetown University), unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, și echipa sa”, detaliază Cotroceniul.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan de aproape 20 de ani

Mirabela Grădinaru (41 de ani), partenera de viață a președintelui Nicușor Dan (55 de ani), a fost o prezență discretă în spațiul public până la lansarea campaniei electorale, când i-a fost constant alături lui Nicușor Dan. Cei doi formează un cuplu de aproape 20 de ani și au doi copii.

Originară din Vaslui, Mirabela Grădinaru a absolvit Facultatea de Geografie la Universitatea din București, iar în prezent este manager într-o companie auto internațională.

Mirabela Gradinaru și Nicușor Dan au împreună doi copii, o fetiță de 9 ani și un băiețel de 3 ani, și locuiesc într-un apartament închiriat în sectorul 5 din București. Nu sunt căsătoriți, dar în campania electorală președintele a spus că au în plan să facă nunta, într-un moment „în care va fi liniște” în familia sa.