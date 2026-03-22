Cuba se pregătește pentru „posibilitatea unei agresiuni militare” din partea SUA: „Am fi naivi”

Viceministrul cubanez al afacerilor externe, Carlos Fernández de Cossío, a declarat că ar fi „naiv” pentru administrația de la Havana să ignore posibilitatea unui conflict cu Statele Unite.

Într-un interviu pentru NBC News difuzat duminică, oficialul cubanez a spus că țara sa se pregătește pentru „posibilitatea unei agresiuni militare” din partea Statelor Unite.

„Armata noastră este întotdeauna pregătită și, de fapt, se pregătește în aceste zile pentru posibilitatea unei agresiuni militare”, a afirmat Carlos Fernández de Cossío.

„Am fi naivi” să nu luăm în calcul posibilitatea unui, „având în vedere ce se întâmplă în lume”, a adăugat el.

Șeful adjunct al diplomației cubaneze a precizat, însă, că liderii țării „speră cu adevărat că acesta nu va avea loc.

„Nu înțelegem de ce ar trebui să se întâmple și nu găsim nicio justificare”, a subliniat Carlos Fernández de Cossío.

Recent, președintele Miguel Díaz-Canel a declarat la rândul său că autoritățile cubaneze se pregătesc pentru o posibilă „agresiune” din partea Statelor Unite.

„Sistemul politic al Cubei nu este negociabil”

Tensiunile dintre Washington și Havana au escaldat după operațiunea americană de la Caracas, unde forțele SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, care avea o relație strânsă cu conducerea Cubei.

The Guardian a scris în această săptămână că administrația Trump forțează o schimbare de regim la Havana.

Publicația USA Today, citând două surse familiarizate cu planurile Washingtonului, a relatat că Washingtonul pregătea un acord economic cu Havana, care urma să relaxeze restricțiile comerciale, dar să includă și o „ieșire” pentru președintele Díaz-Canel, deși acesta mai are doi ani de mandat ca președinte al Cubei și cinci ani ca lider al Partidului Comunist.

Vineri, Carlos Fernández de Cossío a respins orice sugestie conform căreia sistemul politic din Cuba sau mandatul președintelui ar fi negociate în cadrul discuțiilor cu SUA.

„Pot confirma categoric că sistemul politic al Cubei nu este negociabil și, desigur, nici președintele sau funcția vreunui oficial cubanez nu fac obiectul unor negocieri cu Statele Unite”, a declarat viceministrul de externe, într-o conferință de presă.