Cum îl privesc rușii de rând pe Vladimir Putin?

Rușii se raportează într-un mod aparte față de președintele lor, Vladimir Putin, felul în care aceștia îl privesc putând fi mai dificil de înțeles pentru oamenii care au trăit toată viața lor într-o societate democratică.

Astfel, într-o analiză făcută pe pagina sa de Twitter, Volodimir Tretiak, un cercetător de la Universitatea Tehnică din Viena, specializat în mass-media și informatică, afirmă că Putin a ajuns să se prezinte în Rusia aproape ca Dumnezeu sau un sfânt.

Tretiak, care a devenit cunoscut după izbucnirea războiului din Ucraina pe 24 februarie datorită traducerilor sale din presa rusă, începe prin a aminti că președintele Rusiei neagă mereu în public că ar avea orice fel de relații personale cu alte persoane.

De la faimosul său divorț din 2013, el nu are în mod oficial nicio parteneră și copiii săi toți poartă nume diferite. Putin evită mereu întrebările despre aceștia și el este prezentat de presa din Rusia ca fiind mereu singur pentru a sugera că președintele este implicat cu totul în funcția sa.

Modul în care presa rusă îl prezintă pe acesta lasă impresia că el s-ar afla într-o „misiune sfântă” pentru Rusia.

Vladimir Putin nu este niciodată vinovat

În al doilea rând, Putin este cu totul în afara vieții obișnuite pe care o trăiesc rușii, nefiind aproape niciodată prezentat într-un context relaxat. El nu acordă televiziunilor interviuri care să fie difuzate seara precum, de exemplu, președinții americani, și nici nu are intervenții în emisiunile propagandiștilor Kremlinului precum Vladimir Soloviov sau Olga Skabeeva.

O excepție de la situație o reprezintă conferința sa de presă maraton pe care Kremlinul o organizează o dată pe an și în care Putin își prezintă opiniile asupra tuturor subiectelor imaginabile, de la evoluțiile geopolitice mondiale, la recolta de grâu a Rusiei, la prețul borșului.

În rarele sale interviuri acordate presei din Rusia el apare de regulă într-un cadru somptuos la Kremlin. De asemenea, el nu este văzut niciodată mergând cu bicicleta în public sau făcând alte lucruri obișnuite pentru liderii unor țări europene.

One of the few settings for the interview, which we can imagine, is an interview in a palace, like in the following picture. Also, you won’t see Putin riding a bicycle or doing anything in public like the European countries’ leaders. /5 pic.twitter.com/kTRJMMiNT5

Însă cel mai important: în mintea rușilor Putin nu este niciodată vinovat de nimic.

Tretiak relatează că obișnuia să se uite la reportaje făcute de televiziunile și bloggerii ruși în locuri sărace dar nici aici oamenii nu dau vina pe președinte pentru situația lor. Cercetătorul dă exemplul unui reportaj făcut în regiunea Kamceatka din Orientul Îndepărtat Rus.

Un vârstnic intervievat pentru material trăiește într-un apartament comunal, fără a avea o locuință proprie. Însă el îl laudă pe președintele rus.

For example, look at this older man from Kamchatka from the Vdud YouTube video. He lives like a homeless in a communal apartment but says, „I like Putin. He restored the army”. /7 pic.twitter.com/y5VlROIG3Z

„Îmi place de Putin. A restaurat armata”, afirmă acesta. Bătrânul se declară de asemenea mulțumit de ocuparea Crimeii deși, după cum notează Tretiak, este puțin probabil ca acesta să viziteze vreodată peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014.

He is pleased about the occupation of Crimea (see pictures). I am not sure whether he has ever been there and he will never go there. It is half the world away: 8000 km in a straight line.

He blames the local government for this lousy life. /8 pic.twitter.com/RmxDjsHt6w

— Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) August 13, 2022