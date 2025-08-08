Moldova, printre țările cu cele mai mici salarii minime din Europa

Luxemburgul este statul european cu cel mai mare salariu minim pe economie, în valoare de aproximativ 2.700 de euro pe lună. De altă parte, salariul minim cel mai mic, de puțin peste 160 de euro, a fost înregistrat în Ucraina. Următoarea, la coada clasamentului, este R. Moldova, cu un salariu minim lunar de 285 de euro.

În 2025, doar cinci țări din Europa înregistrează salarii minime pe economie mai mari de 2.000 de euro, care se află în topul clasamentului. Este vorba despre Luxemburg – cu un salariu minim de 2.704 euro, Irlanda – 2.282 de euro, Olanda – 2.246 de euro, Germania – 2.161 de euro și Belgia – 2.112 euro.

Salariile minime lunare în Europa, în 2025

Printre țările care fac parte din grupa medie, cu salarii minime cuprinse între 1.000 și 1.500 de euro, se numără Grecia, Polonia și Spania. Din grupa inferioară, care include salarii între 600 și 999 de euro, face parte și România, cu un salariu minim de 797 de euro.

Mai multe țări, inclusiv Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene, au salarii minime sub 600 de euro. Acest grup, cel mai de jos nivel, este format în mare parte din țări candidate la UE. Acesta include Macedonia de Nord, cu un salariu minim de 584 EUR, Turcia – 558 de euro, Bulgaria – 551 de euro, Albania – 408 euro, Moldova – 285 de euro și Ucraina – 164 EUR.