Cum iți afectează sănătatea excesul de sare, zahăr și grăsimi

Cu cat creste cantitatea de sare din alimente

– scade cantitatea de calciu din corp. (NU cumva sa uitati ca acest metal, calciul, are si proprietati anti-cancerigene!)

– creste pofta de mancare si astfel, numarul de kilograme al membrilor familiei. Exista persoane care afirma ca e normal sa acumulam niste kilograme in plus odata cu varsta. NU, nu e deloc normal!

– este dezechilibrat raportul K+/Na+ [potasiu/sodiu] in favoarea celui din urma. Daca raportul tinde sa se egalizeze sau sa devina favorabil sodiului, exista risc semnificativ de cancer in familia respectiva. In lactate, raportul Na+/K+ este 2/1, in vreme ce in TOATE alimentele de origine vegetala raportul K+/Na+ este de macar 5/1.

Excesul de zahar

Nu stiu daca va vine sa credeti, dar in tot sangele din corpul nostru avem fix una lingurita zahar! (practic, glucoza) si nici macar aia plina! Asa-i ca-i incredibil de putin? In corpurile noastre, avem globule albe [leucocite] care, dupa cum stim cu totii, sunt „soldatii” organismului, aparandu-ne in fata agresiunilor microbiene, virale, fungice (ciuperci) si celulelor tumorale. Dar hai sa luam exemplul unei boli de nutritie cu o frecventa ­ alarmanta in zilele noastre: diabetul zaharat. Din cauza valorilor glicemice, in corpul persoanei cu diabet zaharat nu mai lupta nimeni. Iar daca apare cumva vreo agresiune microbiana la un membru inferior, infectia are sanse sa avanseze, chiar cu risc de amputatie pentru diabeticul respectiv! Motivul? Globulele albe, care in mod normal (deci natural) ar trebui sa „manance” (fagociteze) microbi, ajung sa manance… zahar! Pe de alta parte, la diabetici, frecventa cancerului este de 6 ori mai mare decat in randul populatiei generale! Motivul? Limfocitele T killer (tipul specializat de globule albe care mananca celulele tumorale) in loc sa manance celule canceroase, mananca zaharul in exces din sange!



Imi place sa dau adesea o pilda pacientilor mei, spunandu-le: „Daca as pune in fata dv. doua farfurii, una plina cu microbi si celule canceroase, iar cealalta cu o felie de tort, pe care din ele ati alege-o?”. Fireste ca orice om intreg la minte ar alege-o pe cea din urma! Ei bine, asa gandesc si globulele albe ale sangelui! Cand apare o marire a valorilor glicemice, globulele albe incep sa „tradeze” si, in loc sa manance ceea ce ar trebui, ajung sa manance… zaharul!

Excesul de grasimi

Cand omul de rand aude cuvantul „grasimi”, aproape intotdeauna il asociaza cu untura si/sau slanina, nestiind ca mai exista si alte grasimi pe lumea asta, unele de departe mai periculoase pentru sanatatea lui! Acum lucrurile se complica putin si subliniez cuvantul „putin” deoarece, dorind sa nuantez anumite lucruri, e nevoie sa apelez si la notiuni de chimie. Dar s-o luam pe rand:

Exista mai multe tipuri de grasimi:

– uleiurile, care sunt tot grasimi, dar lichide la temperatura camerei (sau nesaturate); la randul lor se impart in omega 6, omega 3 si omega 9;

– colesterolul este tot o grasime;

– exista grasimi solide la temperatura camerei (sau saturate);

– si mai exista o serie de grasimi numite „trans”, fiind de departe cele mai periculoase!

Daca vreti sa fiti sanatosi, retineti ca pe lumea asta exista doar 4 uleiuri alimentare: uleiul de masline (pentru gatit), uleiul de in alimentar (exista si pentru motoare sau pictura), uleiul de catina si uleiul de rapita. Ultimele 3 uleiuri luati-le numai ca suplimente alimentare, chiar zilnic daca doriti, dar NU gatiti cu ele! Adesea am spus in prezentarile pe care le-am sustinut ca inotul este cel mai bun exercitiu fizic, insa NU inotul in uleiul din cratita! Am vrut sa subliniez prin asta cantitatea care trebuie adaugata in mancare, si care trebuie sa fie cat mai mica!

Sursa sfatulparintilor.ro

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!