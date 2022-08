Cum poate fi rezolvată criza energetică şi care ar fi energiile viitorului. Explicaţia unui expert

Profesor de geofizică şi hidrogeologie la Graduate Center şi Brooklyn College, The City University of New York şi expert în inteligenţa artificială, schimbări climatice şi geologia petrolului, Constantin Crânganu are veşti bune pentru cei care cred că Europa poate scăpa de dependenţa de gazul rusesc. În schimb, reputatul profesor nu e convins de energia „verde” şi explică de ce paradoxal şi aceasta aduce poluare.

Adevărul: Europa traversează o perioadă de criză energetică probabil fără precedent şi se află în căutarea unor surse de energie. Cum poate ajuta la asta inteligenţa artificială?

Constantin Crânganu: În 2015, am publicat (ca editor principal şi autor) o carte de referinţă – Artificial Intelligent Approaches in Petroleum Geosciences, care a prezentat o serie de abordări inteligente pentru rezolvarea problemelor practice dificile cu care se confruntă cei din domeniul geoştiinţelor petroliere: reţele neuronale artificiale, logică fuzzy, neuro-fuzzy, algoritmi genetici, maşini cu suport vectorial ş.a. O mare parte din aceste abordări sunt deja convertite în instrumente de Machine Learning – ML (simplu spus, instrumentele de învăţare automată) şi sunt deja folosite în sectoarele energiei regenerabile, unde pot rezolva provocările legate de analiza datelor complexe din industriile „verzi”, pot depăşi obstacolele apărute în programele de modelări, pot genera date fiabile şi adăuga alte surse de informaţii (de exemplu, noi senzori şi IoT – Internet of Things).

Estimez că implementarea pe scară largă a unor noi algoritmi de învăţare nesupravegheată şi învăţare prin consolidare (Reinforcement Learning), împreună cu noi tehnologii de tipul 5G, vor juca un rol central în viitoarele sisteme energetice, îmbunătăţind fluxul de informaţii dintre diversele componente ale acestor sisteme. De asemenea, există un potenţial clar de acţiune a inteligenţei artificiale şi în funcţionarea reţelelor smart şi în gestionarea surselor de stocare a energiei.

„VERDE” E DOAR UN TERMEN DE MARKETING

În ultimii ani, se vorbeşte doar de energia verde şi de faptul că va trebui pe termen scurt şi mediu să renunţăm la alte surse în favoarea sa. Vedeţi posibil acest lucru?Energiile, oricare ar fi ele, nu sunt colorate. A ataşa o anumită culoare unei forme de energie înseamnă de fapt că foloseşti un cuvânt-vampir şi limbajul Newspeak. „Verde” este un termen de marketing. Nu are nicio semnificaţie ştiinţifică sau tehnică. Cu alte cuvinte, e 100% propagandă. Verdele este o culoare, precum cea de la semafor, nu o ideologie politică.

Numele corect este energie regenerabilă. Pe termen mediu (2022 – 2050), nu văd posibilităţi tehnice, economice, geologice ş.a. pentru ca omenirea să utileze doar surse regenerabile, în principal vânt şi soare. Dacă la nivelul anului 2020, sursele non-carbon (solar, eolian, hidro, nuclear, biomasă, geotermal) reprezentau doar 17% din producţia mondială de energie, este practic imposibil ca în mai puţin de trei decenii să asistăm la un salt înainte spectaculos. Mixul energetic va trebui să cuprindă şi energii fosile.

Contestatarii ideii de energie regenerabilă susţin că, de fapt, şi aceasta poluează şi dau ca exemplu hidrogenul şi procesul de fabricare a panourilor şi turbinelor solare. Cum vă poziţionaţi în această problemă şi ce studii serioase cunoaşteţi în această privinţă?

Cu toată modestia, aş recomanda cititorilor mai multe capitole din ultimele două cărţi: Schimbările climatice – Un ghid (uneori) incorect politic (2020), respectiv, Climate Change, Torn between Myth and Fact (2021). Un singur exemplu: Instalarea unei turbine eoliene, Vestas V100-2.0 MW, produce 286 tone de CO2 pentru obţinerea materialelor componente şi alte 131,5 tone de CO2 pentru construirea platformei de funcţionare. Dacă înmulţiţi aceste numere cu totalul turbinelor eoliene instalate şi apoi cu cel al viitoarelor turbine, veţi obţine o cantitate de CO2 mult diferită de zero emisii. Numai pentru SUA, se prevede instalarea a două milioane de noi turbine eoliene.

„DE CE NU SPUNEM CĂ ŞI NORII SUNT POLUANŢI?”

O altă discuţie e legată de decarbonizare şi de faptul că trebuie să renunţăm la orice sursă de energie ce produce CO2. E posibil?

Vreau să fac o distincţie foarte importantă pentru orice discuţie despre climă şi energie: CO2 nu este un gaz poluant. CO2 este hrana esenţială a plantelor şi o parte integrantă a materiei organice din care suntem toţi făcuţi: dumneavoastră, eu, toţi oamenii şi toate animalele. CO2 este baza vieţii pe această planetă. CO2 = poluant este Marea Minciună „verde” pe care aproape toată lumea o crede şi pe care se bazează întreaga propagandă ecologică. CO2 este un gaz cu efect de seră, ca şi CH4, N2O etc. Dar de departe cel mai abundent gaz cu efect sunt vaporii de apă care formează norii. Atunci de ce nu spunem că şi norii sunt poluanţi?!

Răspunsul la această întrebare l-am dat parţial mai sus. După instalare, turbinele eoliene şi panourile solare au o amprentă de carbon mai mică, dar nu zero, decât cea a combustibililor fosili.

Uniunea Europeană riscă să rămână fără gazul rusesc, iar soluţiile par puţine şi nesigure. Cum s-ar putea rezolva această problemă?

Pe termen scurt, noi importuri de gaz natural lichefiat din SUA şi alte ţări, precum şi gaz natural cumpărat din Africa ori Norvegia. Pe termen mediu şi lung, este absolut necesară explorarea surselor de petrol şi gaze neconvenţionale prin tehnologiile americane de fracturare hidraulică de mare volum, foraje orizontale dirijate şi monitorizare microseismică. Momentan, nicio ţară europeană nu are o idee clară despre eventualele sale resurse de hidrocarburi neconvenţionale, dar se cheltuiesc miliarde de euro pe Energiewende şi alte „verzături” puţin folositoare energetic, după cum demonstrează realitatea de azi.

Şi totuşi, de ce se urmăreşte cu atâta înverşunare eliminarea energiilor cu mare densitate, fiabile şi ieftine?

Eliminarea „cu înverşunare a energiilor cu mare densitate, fiabile, ieftine, abundente, scalabile” este partea centrală a unei noi religii – ecologia catastrofică. Aşa cum nu există politică fără un duşman, nu există nici religie fără o Satană. Iar pentru preoţii, preotesele şi adepţii noului cult religios, Satana nu mai suflă pucioasă pe nări, ci nori invizibili de CO2 antropogen. Şi, de asemenea, ca în oricare alt cult, scepticii, apostaţii, şovăielnicii sunt imediat etichetaţi precum borcanele şi afişaţi pe zidul infamiei eco-apocaliptice.

România e printre ţările cu cea mai scumpă energie din UE. Cum s-ar putea rezolva această problemă?

Reducerea preţurilor la energie trebuie să urmeze legea cererii şi ofertei. Atunci când oferta de energie va fi abundentă, producătorii se vor întrece în scăderea preţurilor pentru a-şi vinde marfa. Energia de culoare „verde” se poate vinde astăzi la preţ redus numai prin subvenţii guvernamentale, pe care tot cetăţenii le plătesc prin taxe şi impozite. Amintiţi-vă ce s-a întâmplat pentru scurt timp pe 20 aprilie 2020: oferta de petrol a fost atât de mare, încât preţul a devenit negativ!

ENERGIA VIITORULUI

Dacă e să ne raportăm la viitor, e capabilă omenirea să identifice surse ieftine şi sigure de energie?

Speranţa omenirii de a obţine în viitor suficientă energie ieftină, sigură, abundentă şi scalabilă pentru aproximativ 10 miliarde locuitori este centrată pe fuziunea nucleară. Dacă aş fi un scriitor SF, aş imagina o societare a viitorului unde fiecare familie va avea propriul ei reactor de fuziune la temperatura camerei, pe care să-l alimenteze cu butelii de hidrogen greu şi să producă toată electricitatea şi apa caldă de care are nevoie.

Dar nu sunt scriitor, ci geofizician, cu mai puţină imaginaţie SF şi mai multă cunoaştere a realităţilor energetice terestre. Şi una din aceste realităţi sunt depozitele de hidraţi de metan, care se pot transforma într-o Bonanza energetică dacă se inventează metode de exploatare economică. U.S. Department of Energy estimează că rezervele totale de gaz metan stocat în hidraţi sunt în domeniul (7 – 20) x 10^15 metri cubi. Numai limita de jos reprezintă de peste 8.000 de ori consumul de gaz al SUA din 2021. În plus, cifra indicată este cu peste două ordine de magnitudine mai mare decât resursele recuperabile de gaz ale SUA. În particular, am inventat o metodă de stimulare termică in situ a depozitelor de hidraţi de metan, care ar putea juca un rol important în exploatarea lor.

Sursele regenerabile nu vor elimina toţi combustibilii fosili în acest secol. Energia nucleară este singura tehnologie fezabilă care are potenţialul de a furniza energie electrică concentrată, fiabilă şi cu costuri reduse.

