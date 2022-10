Cauzele şi simptomele depresiei de toamnă

Depresia de toamnă sau astenia de toamnă are drept cauză principală expunerea limitată la razele soarelui, de care organismul tău are nevoie pentru a-şi regla ceasul biologic, programul de somn şi secreţia de hormoni. În plus, tot lipsa zilelor însorite conduce la alterarea neurotransmiţătorilor responsabili cu lansarea informaţiilor în cadrul sistemului nervos.

Simptomele depresiei de toamnă pot fi oboseala accentuată, tonusul fizic scăzut, starea continuă de somnolenţă, apetitul crescut pentru carbohidraţi, accentuarea poftei de mâncare şi, desigur, creşterea în greutate.

Persoanele care sunt influenţate de schimbarea vremii în sezonul rece întâmpină şi dificultăţi de concentrare şi nevoia de a fi singuri.

Cum să scapi de depresia de toamnă

Înainte ca depresia de toamnă să îţi bulverseze viaţa, ia măsuri de la primele simptome pe care le sesizezi. În faza incipientă, această problemă poate fi rezolvată cu succes, fără medicamente cu efecte secundare.

Înainte de toate, investeşte în becuri de intensitate mare, pe care să le ţii aprinse acasă sau la birou chiar şi pe timpul zilei. Incearcă să petreci măcar 10-15 minute afară în jurul prânzului, atunci când este cea mai luminoasă parte a zilei.

Fă cât mai multă mişcare, sportul stimulează secreţia hormonilor fericirii, care pot anihila orice dezechilibru chimic de la nivel cerebral. În plus, te energizează, te ajută să ai o stimă de sine crescută şi te eliberează de stres.

