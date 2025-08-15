VIDEO: Trump îl aplaudă pe Putin la sosirea în Alaska. Marco Rubio și Steve Witkoff din partea americană și Serghei Lavrov și Iuri Ușakov din partea rusă participă la discuții

Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima dată din 2007 când un președinte american îl invită pe liderul rus la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea dintre cei doi lideri este gândită ca un pas spre încheierea războiului din Ucraina, deși Kievul și Moscova rămân foarte departe de ceea ce ar accepta drept acord de pace.

În timp ce președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se întâlneau pe pista din Alaska, avioane militare americane au survolat zona, inclusiv avioane de vânătoare și ceea ce părea a fi un bombardier stealth B-2, transmite CNN.

Cei doi președinți au urcat în aceeași mașină pentru a merge la discuții.