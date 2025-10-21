Cum va arăta noul Guvern

Ministrul în exercițiu al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a afirmat că își va păstra funcția și în noul Cabinet de Miniștri. Potrivit oficialului, alți trei colegi își vor continua activitatea. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Cinema 1.

„Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului de a declara tot Cabinetul de miniștri, dar eu îi voi repeta pe cei care au declarat singuri. Vorbim despre Mihai Popșoi – la Externe, vorbim despre Dan Perciun – la Educație, vorbim despre domnul Anatolie Nosatîi – la Apărare.

Aceștia sigur sunt cei care au declarat în public. Pe restul nu cred că e corect să îi anunț eu”, a spus Bolea.

Lista noului cabinet de miniștri, pe care urmează să o prezinte candidatul anunțat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, pare să fie gata. Cel puțin șefa statului Maia Sandu o cunoaște deja și spune că nu toți dintre actualii miniștri își vor păstra fotoliile.

Pe 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că îl va propune pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputați și constituirea noului Parlament.

Ulterior, Alexandru Munteanu a venit cu prima sa reacție publică. „Într-adevăr, port discuții cu PAS în legătură cu candidatura la funcția de prim-ministru, căruia îi mulțumesc pentru încredere”, a scris Munteanu.

În luna ianuarie 2025, Mihai Popșoi a preluat șefia Ministerului Afacerilor Externe.

În noiembrie 2024, Vladimir Bolea a plecat de la Ministerul Agriculturii, dar nu și din Guvern. Acesta a luat locul lui Andrei Spînu, la Ministerul Infrastructurii de Dezvoltării Regionale.

În iulie 2023, Dan Perciun a preluat șefia Ministerului Educației și Cercetării.

Anatolie Nosatîi a fost numit ministru al Apărării în august 2021, după ce PAS a învins la alegerile parlamentare anticipate.