Incendiu violent la Bălți: 20 de persoane evacuate, un bărbat în stare gravă

Noapte de groază în municipiul Bălți. Un incendiu puternic a izbucnit pe strada Bulgară, într-un bloc de locuințe cu mai multe apartamente, provocând panică printre locatari. Flăcările s-au extins rapid, iar fumul gros a cuprins întreaga scară în câteva minute. În total, 20 de persoane, printre care și 5 copii, au fost evacuate de echipele de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Proprietarul apartamentului în care a izbucnit incendiul a fost rănit grav. Cuprins de panică, bărbatul a sărit pe geam pentru a scăpa de flăcări. În urma incidentului, el a suferit arsuri severe pe aproape jumătate din suprafața corpului, precum și traumatisme multiple. Medicii l-au stabilizat la fața locului, apoi l-au transportat de urgență la spital, unde se află internat în stare critică.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, reușind să localizeze incendiul înainte ca acesta să se extindă la celelalte apartamente. Flăcările au mistuit complet locuința de la etajul inferior, iar restul imobilului a fost afectat de fum și de temperatura ridicată. Autoritățile locale au anunțat că unele familii ar putea avea nevoie de cazare temporară.

Echipele de intervenție au declarat că evacuarea s-a desfășurat într-un timp record, ceea ce a prevenit o tragedie și mai mare. Mulți dintre locatari au fost scoși afară în pijamale, în toiul nopții, iar câțiva dintre ei au primit îngrijiri medicale la fața locului pentru intoxicație cu fum.

Cauza exactă a incendiului nu este încă stabilită, dar specialiștii IGSU au deschis o anchetă pentru a determina circumstanțele izbucnirii focului. Printre ipoteze se numără un scurtcircuit electric sau o neglijență în utilizarea surselor de căldură.

Autoritățile fac apel la populație să respecte regulile de securitate la incendiu, în special în sezonul rece, când riscurile cresc semnificativ. În ultimele luni, numărul incendiilor în locuințe a crescut, iar multe dintre ele au fost provocate de instalații electrice improvizate sau de sobe defecte.