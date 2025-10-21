Europa închide robinetul rusesc: importurile de gaze vor fi eliminate până în 2028

Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv în direcția reducerii dependenței energetice de Rusia. Statele membre au convenit să elimine complet importurile de gaze naturale și gaz lichefiat rusesc până la 1 ianuarie 2028, o măsură considerată istorică în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice. Decizia vizează atât gazele transportate prin conducte, cât și GNL-ul adus pe cale maritimă.

Conform noii legislații, semnarea de contracte noi pentru achiziția de gaze rusești va fi interzisă începând cu 1 ianuarie 2026. Până în iunie 2026, vor fi eliminate și contractele scurte existente, iar până la începutul anului 2028, toate importurile vor fi oprite complet. Strategia marchează una dintre cele mai ambițioase politici energetice adoptate de blocul comunitar în ultimele decenii.

Această decizie nu este doar o sancțiune economică, ci și un instrument strategic menit să întărească securitatea energetică a Uniunii Europene. În ultimii ani, dependența de gazul rusesc a fost exploatată politic de Kremlin, ceea ce a determinat Bruxellesul să accelereze planurile de diversificare a surselor de energie și să investească masiv în infrastructură alternativă.

Până în 2028, statele membre vor trebui să își reconfigureze complet sistemele de aprovizionare. Printre soluțiile discutate se numără creșterea importurilor din Norvegia, Qatar, SUA, dezvoltarea infrastructurii de terminale GNL, precum și accelerarea investițiilor în energie regenerabilă. Multe guverne pregătesc deja planuri naționale de adaptare, pentru a evita șocuri economice sau blocaje energetice.

Decizia Bruxellesului transmite un semnal clar: Uniunea Europeană nu mai dorește să finanțeze economia de război a Rusiei prin achizițiile de energie. În același timp, măsura creează presiune pe statele membre să își accelereze tranziția energetică și să își consolideze independența strategică, transformând piața gazului europeană într-un spațiu mai diversificat și mai puțin vulnerabil politic.