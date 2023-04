Curtea Constituțională din Chișinău a trecut de partea Moscovei. Experții critică dur decizia prin care este permisă folosire simbolicii fascismului rusesc

Decizia Curții Constituționale prin care este permisă folosirea simbolurilor ”V” și ”Z”, precum și a panglicii bicolore negru – oranj în anumite situații, este dur criticată de către experți. Hotărârea nu este acceptabilă nici sub aspect moral, nici sub aspect al dreptului internațional, a declarat expertul în drept constituțional, Alexandru Arseni, pentru Radio Chișinău. Și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, crede că decizia este una cel puțin ambiguă, în condițiile în care pune în imposibilitate amendarea persoanelor care vor afișa aceste simboluri și care oricând pot invoca faptul că le folosesc în scopuri ”legale”, transmite Radio Chișinău.

Foto: Cu panglica Sfântului Gheorghe în piept, deputatul socialist Adrian Lebedinschi a ieșit în briefing cu colegul său Grigore Novac pentru a vorbi despre decizia Curții Constituționale referitoare la cazurile în care poate fi purtat acest simbol, fără a fi sancționați

Fostul președinte al Curții Constituționale și ministru al justiției, Alexandru Tănase, spune că a rămas surprins de decizia Curții referitoare la folosirea panglicii bicolore negru – oranj, numită și panglica „Sfântul Gheorghe” și a literelor „V” și „Z” – simboluri ale agresiunii ruse în Ucraina.

„Am citit-o de câteva ori și pot să constat că nu am găsit motivația și argumentele necesare pentru a fi adoptată. Faptul că nu sunt întrunite anumite standarde de previzibilitate a legii nu sună deloc convingător, din simplu motiv că e un fapt notoriu că acest simbol este unul războinic al lumii ruse, care este folosit de regimul Putin pentru a ucide oameni în Ucraina, pentru expansiune teritorială.”, a declarat Alexandru Tănase.

Conform deciziei Curții, simbolurile ”V”, ”Z”, precum și panglica bicoloră negru – oranj, numită și panglica „Sfântul Gheorghe” pot fi afișate sau purtate, cu condiția ca acestea să nu fie utilizate pentru a justifica crimele de război. Astfel, doar în acest caz oamenii legii pot aplica sancțiuni. Totuși, Alexandru Tănase, afirmă că, la modul practic, nu va fi aplicată nicio amendă.

„Deoarece agenții statului, cum ar fi polițiștii, nu au cum să demonstreze care este intenția și contextul enunțării – intenția de a afișa un simbol extremist sau intenția de-al expune este o chestie subiectivă. Oricând o persoană suspectată că sprijină militarismul lui Putin va putea zice că de fapt este în afara contextului și este o simpatie pentru cel de-al doilea Război Mondial.”, a spus Alexandru Tănase.

Și expertul constituțional și profesorul universitar, Alexandru Arseni, se arată decepționat de decizia Curții Constituționale.

„Nu poate un simbol sau ceva a unui stat agresor, prin definiție, și morală, cum este statul moscal, care nu are moralitate, să fie acceptat în calitate de a fi purtat sub așa-zise intenții nobile. Nu este această decizie deloc acceptabilă nici sub aspect moral, nici sub aspect al dreptului internațional și dreptului constituțional”, a spus Alexandru Arseni.

