Pfizer raportează un profit peste estimările Wall Street. Tratamentul cu care a dat lovitura

Pfizer şi-a îmbunătăţit miercuri previziunile referitoare la rezultatele financiare anuale şi a raportat un profit pentru primul trimestru peste estimările Wall Street, stimulat de eforturile de reducere a costurilor şi de vânzările peste aşteptări ale tratamentului său antiviral pentru COVID, transmite Reuters, conform news.ro.

Vânzările de Padcev, un tratament pentru cancerul de vezică în stadiu avansat pe care Pfizer l-a obţinut prin acordul său de 43 de miliarde de dolari pentru Seagen, au depăşit aşteptările analiştilor. Acordul Seagen, precum şi planul său de reducere a costurilor cu 4 miliarde de dolari, reprezintă o parte cheie a strategiei de creştere post-COVID a Pfizer. Compania şi-a îmbunătăţit intervalul de profit estimat pentru 2024 cu 10 cenţi şi acum se aşteaptă să câştige de la 2,15 la 2,35 USD pe acţiune.

„Suntem de un optimism prudent în ceea ce priveşte ceea ce vom realiza în 2024”, a spus CEO Albert Bourla în timpul unui apel cu analiştii. Acţiunile producătorului de medicamente din New York, care au pierdut 11% din valoare anul acesta, au crescut cu 4%, până la 26,64 dolari.

„Cred că investitorii s-au obişnuit atât de mult cu dezamăgirile, încât un trimestru solid şi un upgrade vor fi întotdeauna bine primite”, a declarat Derren Nathan, analist la Hargreaves Lansdown. Terapiile ţintite pentru cancer ale Seagen, Padcev şi Adcetris, au adus vânzări combinate de 598 de milioane de dolari pentru Pfizer, în trimestrul analizat, deşi vânzările de Adcetris au fost sub aşteptările analiştilor. Pfizer a spus că produsele Seagen sunt cei mai mari factori imediaţi de creştere pentru divizia de produse oncologice. Vânzările Abrysvo pentru protecţia împotriva virusului respirator sinciţial (RSV) au fost de 145 de milioane de dolari, mai puţin de cele 353,3 milioane de dolari aşteptate de analişti. Pfizer luptă pentru cota de piaţă pentru vaccinul său RSV cu un produs concorent al GSK şi până acum pierde, deoarece ambele au fost lansate anul trecut. Arexvy al GSK deţine în prezent două treimi din noua piaţă a vaccinurilor RSV. „Ar fi bine să vedem o accelerare pentru Abrysvo”, a adăugat Nathan. „Cele 145 de milioane de dolari sunt dezamăgitoare. Arexvy de la GSK pare să câştige acceptarea într-un ritm mai rapid”, a explicat acesta. Pfizer a declarat că înregistrează progrese în ceea ce priveşte contractele cu farmaciile pentru vaccinul său cu RSV şi intenţionează să solicite aprobarea pentru utilizarea sa la toţi adulţii, ceea ce l-ar poziţiona mai bine pentru sezonul de toamnă 2024. Miercuri mai devreme, GSK a declarat că vânzările de Arexvy au fost de 182 de milioane de lire sterline (227,26 milioane de dolari) în primul trimestru, dintre care peste 80% au venit din Statele Unite. Compania speră să lanseze vaccinul pentru vârste între 50-59 de ani înainte de începerea următorului sezon RSV. RETENŢIA VENITURILOR Bourla a spus că riscul pentru produsele Pfizer din negocierile guvernului SUA privind preţurile Medicare nu a fost ”atât de mare”, deoarece, în momentul în care medicamentele sunt selectate, acestea sunt aproape de a pierde brevetul. Eliquis, diluantul de sânge de la Pfizer, a fost unul dintre cele 10 medicamente considerate printre cele mai costisitoare pentru Medicare, pentru care prima rundă de preţuri negociate va intra în vigoare în 2026. Un director Pfizer a arătat că aceasta a depus prelungirea brevetelor din SUA pentru medicamentele sale pentru boli de inimă Vyndamax şi Vyndaqel până în decembrie 2028. Se preconizează că medicamentele vor aduce peste 4 miliarde de dolari în acest an. Pfizer a spus că încă se aşteaptă la vânzări combinate de 8 miliarde de dolari ale produselor sale pentru COVID-19, vaccinul Comirnaty realizat în parteneriat cu BionTech şi antiviralul oral Paxlovid. Veniturile din produsele pentru COVID au scăzut la 12,5 miliarde de dolari în 2023, în declin cu 78% faţă de vârful de 57 de miliarde de dolari din 2022. Analiştii se aşteaptă la vânzări de aproximativ 9 miliarde de dolari de la ambele produse în acest an. Pfizer a renegociat anul trecut un contract cu SUA, permiţând guvernului să returneze inventarul de Paxlovid neutilizat.

