Curtea Constituțională va valida, astăzi, alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Curtea Constituțională se întrunește joi în ședință pentru a examina dosarele transmise de Comisia Electorală Centrală privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, care s-au desfășurat pe 28 septembrie 2025. Magistrații Înaltei Curți vor decide asupra validării scrutinului. Abia după aceasta, noul Parlament se va putea întruni în ședință pentru a-și alege organele de conducere și a forma fracțiunile.

Dacă Înalta Curte va valida mandatele noilor deputați, potrivit legii, următorul pas este convocarea Legislativului pentru alegerea organelor de conducere și formarea fracțiunilor.

În noul Parlament au acces două blocuri electorale și trei partide – Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul electoral Patriot format din PSRM, PCRM și Viitorul Moldovei, Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă.

Cu toate acestea, nu vor exista doar 5 fracțiuni, dar vor fi chiar și deputați independenți.

PCRM, condus de Vladimir Voronin, a anunțat că își va crea fracțiune separată de celelalte două formațiuni, alături de care a acces în Parlament – PSRM și Viitorul Moldovei.

La fel, doi deputați care au ajuns în Parlament pe lista PAS, foștii fruntași ai Platformei DA, Dinu Plîngău și Stela Macari, au declarat că vor fi ca independenți și vor face parte din majoritatea parlamentară, dar nu și din fracțiunea PAS.

Prima ședință a Parlamentului urmează să fie condusă de cel mai în vârstă dintre deputați – liderul comuniștilor, fostul președinte de țară, Vladimir Voronin.