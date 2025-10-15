Jaf armat, la Cimișlia. Autostopist din Ucraina, amenințat cu pistolul și jefuit de zeci de mii de lei

Un ucrainean a fost jefuit de zeci de mii de lei, după ce a fost amenințat cu pistolul de un șofer și pasagerul său. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:30, în orașul Cimișlia.

Potrivit surselor, victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă de 22 de ani, originar din Ucraina. Acesta ar fi făcut autostopul și ar fi urcat într-un automobil de marca Volkswagen, dar a fost amenințat amenințat cu un pistol de către doi indivizi care l-au deposedat de o sumă de bani în mărime de aproximativ 40 000 de lei și un telefon mobil de marca Samsung Galaxy A52.

După comiterea infracțiunii, cei doi l-ar fi fugărit pe ucrainean din mașină și s-au deplasat într-o direcție necunoscută.

Păgubașul a alertat poliția, iar în urma măsurilor speciale de investigații, pe urme fierbinți și timp record oamenii legii au stabilit identitate și locul aflării suspecților.

Aceștia s-a dovedit a fi doi tineri de 22 de ani și respectiv 21 de ani, care au fost încătușați și escortați la IP Cimișlia, unde au fost reținuți pentru 72 de ore.