Ceban: „Retragerea lui Dorin Recean din fruntea Guvernului arată că situația nu este atât de bună pe cât se declară public”

Primarul Chișinăului și lider al Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a comentat, în cadrul unei emisiuni TV, retragerea premierului Dorin Recean din fruntea Guvernului Republicii Moldova, afirmând că acest gest indică faptul că situația din țară nu ar di favorabilă, contrar declarațiilor oficiale. Ceban a subliniat că este nevoie de un guvern tehnocrat, capabil să implementeze proiecte concrete pentru cetățeni și să gestioneze eficient perioada dificilă care urmează.

„-Cel mai dureros este că suntem guvernați de o echipă de incompetenți, ceea ce se traduce prin eșec. Retragerea lui Dorin Recean din fruntea Guvernului arată că situația nu este atât de bună pe cât se declară public. Urmează o perioadă dificilă, iar cei de la guvernare sunt conștienți de acest lucru. Există două scenarii: un guvern de sacrificiu sau unul tehnocrat, capabil să implementeze proiecte pentru oameni”, a menţionat el.

Întrebat dacă ar susține un guvern tehnocrat, primarul Capitalei a precizat:

„Cu siguranţă aş merge la negocieri, aş înainta anumite condiţii, aceste condiţii ar ţine de proiectele care îi interesează pe oameni azi şi acum, nu în 2028. Mie îmi pare că dacă vor face tot aşa cum au făcut până acum (n.r autorităţile) nu pupăm noi integrarea în UE până în 2028, nu avem şanse pentru că lucrurile se mişcă încet, greu şi prost”, a subliniat primarul Capitalei.

Amintim că luni, 13 octombrie, premierul Dorin Recean a anunțat că își încheie mandatul odată cu expirarea actualului Guvern și că renunță, totodată, și la mandatul de deputat. Recean a precizat că următorul executiv trebuie să se concentreze pe creșterea economică a țării.