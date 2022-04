Dainius Žalimas: este naiv să aștepți ca Rusia să aprecieze umilința Moldovei

Înțeleg că actuala guvernare a Moldovei este mai bună decât ce a fostul președinte Dodon, care avea o atitudine umilitoare față de Rusia și care trata Rusia ca furnizor indispensabil de resurse energetice (de parcă nu ar exista alternative mai scumpe din România).

Aceeași atitudine a fost preluată și promovată de actualul președinte pro-european al Moldovei, care consideră o mare, ușurare faptul că Rusia a dat dreptul Moldovei să vândă mere la Moscova.

În realitate, și alte țări se confruntă cu probleme similare. Chiar și Sakartvelo (Georgia), al cărui guvern este condus de un oligarh pro-rus, președintele a anunțat în sfârșit să adere la sancțiunile UE împotriva Rusiei. Ca și cum Sakartvelas nu ar avea niciun venit din exportul de vin și alimente în Rusia și de la turiștii ruși.

Între timp, Moldova nu are graniță cu Rusia. Are doar o mică regiune a teritoriului său, ocupat de Rusia, care ar putea fi blocată împreună cu Ucraina. Totuși, ar fi incredibil de naiv să ne așteptăm ca Rusia să aprecieze umilința Moldovei și să n-o atace, dacă ar putea lua Odesa.

Deci nu știu cum în astfel de condiții, când se refuză impunerea sancțiunilor Rusiei, să apreciem cererea Moldovei de a adera la UE, pe spatele Ucrainei în război. Arată foarte straniu, și este greu de înțeles, cum în principiu poate fi considerată pro-europeană, conducerea Moldovei. Dar poate mă înșel. Chiar vreau să mă înșel de data asta.

Prof. Dainius Žalimas

https://www.facebook.com/dainius.zalimas