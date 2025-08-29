Dan Dungaciu: Evitarea problemei transnistrene în discursul proeuropean al Chișinăului nu rezolvă nicicum dilema aderării la UE

Republica Moldova riscă să întâmpine obstacole majore în procesul de integrare europeană, din cauza regiunii separatiste transnistrene, aflată sub influența directă a Moscovei. Avertismentul vine din partea expertului român Dan Dungaciu, care a analizat, în cadrul emisiunii lui Marius Tucă, dificultățile și paradoxurile dosarului european al Chișinăului.

„Ceea ce nu discută liderii europeni este că nu avem nicio garanție pentru integrarea europeană, pentru că nimeni nu abordează chestiunea cea mai arzătoare – Transnistria. Dacă Republica Moldova are o majoritate la Chișinău și începe negocierile, întrebarea fundamentală este: ce face cu Transnistria?”, a subliniat Dungaciu.

Potrivit expertului de la București, includerea regiunii separatiste în procesul de integrare europeană ar genera o problemă de natură electorală și politică internă, prin consolidarea unei mase de vot pro-rus care ar putea bloca ireversibil parcursul european al țării.

„Integrezi Republica Moldova cu Transnistria și o să aduci 7, 8, 9, 10% voturi pro-estice. Tot proiectul european se va prăbuși, pentru că aceste voturi vor schimba radical contextul politic din Republica Moldova”, a explicat el.

În același timp, potrivit expertului, o respingere a Transnistriei din procesul de negociere ridică alte dificultăți, întrucât Bruxelles-ul va trebui să justifice integrarea unui stat care nu își exercită controlul asupra întregului teritoriu. Acesta a făcut o paralelă cu situația Ciprului, unde doar partea grecească a fost acceptată în Uniunea Europeană, în timp ce partea turcă a rămas în afara blocului comunitar, experiment considerat un eșec.

„Au plecat de la ipoteza că seducția Europei va fi suficient de puternică pentru a atrage partea turcă, dar aceasta a respins integrarea. Scenariul cipriot a fost un eșec, iar Bruxelles-ul a spus că nu va mai fi repetat niciodată”, a punctat expertul român.

Astfel, Dungaciu avertizează că Republica Moldova riscă să devină un nou „caz special” pe agenda europeană, cu un proces de aderare blocat între presiunile geopolitice ale Rusiei și limitele de negociere ale Uniunii Europene.

„Dacă legi dosarul integrării de Transnistria, îl muți direct pe biroul lui Vladimir Vladimirovici Putin, pentru că rușii controlează regiunea. Cum faci asta?”, s-a întrebat profesorul Dungaciu.