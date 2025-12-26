Dan Perciun nu renunță la fuziunea Universității de la Cahul

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, nu renunță la reorganizarea Universității Tehnice a Moldovei prin integrarea Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și promite un „centru universitar puternic la sud” peste 5-10 ani. „Ministerul se angajează să facă o investiție anuală de 10 milioane de lei timp de patru ani în campusul universitar”, a declarat oficialul, în timpul unui live pe Facebook.

Astăzi a fost publicată hotărârea de Guvern și nota informativă care descriu etapele procesului de integrare, precum și garanțiile oferite de autorități privind păstrarea și dezvoltarea Centrului Universitar din Cahul.

Conform documentului aprobat, Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” își va continua activitatea la Cahul, iar Ministerul Educației și Cercetării se angajează să investească anual câte 10 milioane de lei, timp de patru ani, în campusul universitar.

„În primul rând, este evident că Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hasdeu” își va continua activitatea la Cahul în anii următori. În același timp, ministerul asigură o investiție anuală, se angajează să facă o investiție anuală de 10 milioane de lei timp de patru ani în campusul universitar din Cahul. Asta înseamnă 40 de milioane de lei investiții suplimentare.

Totodată, pentru a avea certitudinea că vocea celor din Cahul este auzită în familia mare reunită, hotărârea de Guvern specifică faptul că un prorector va fi numit din rândul comunității universitare din Cahul, care va avea rolul de a patrona Centrul Universitar și de a reprezenta, la nivel executiv, comunitatea. De asemenea, 10 membri în Senatul Universitar al Universității Tehnice vor fi aleși din rândul celor din Cahul.

Mai mult decât atât, pentru că știm că autoritățile publice locale — primarul municipiului Cahul, Consiliul municipal Cahul, Consiliul raional Cahul — își doresc foarte mult în continuare să fie parte din viața comunității universitare, hotărârea de Guvern specifică în mod expres că orice decizie legată de dezvoltarea ulterioară a acestui centru universitar va implica în mod obligatoriu consultarea reprezentanților autorităților publice locale, astfel încât să nu existe senzația că universitatea, centrul universitar, se decuplează de buna relație pe care a avut-o până acum cu primăria sau cu Consiliul raional, lucru garantat în hotărârea de Guvern.

Mai mult decât atât, hotărârea de Guvern spune foarte clar că toate universitățile, toate facultățile care există astăzi în cadrul universității își vor continua în plenar activitatea. Pe dimensiunea cercetării există un angajament ferm ca numărul locurilor de cercetători pe care le are astăzi Cahulul să crească cu patru locuri. Astăzi erau doar 1,5 cercetători în toată universitatea, iar acum vor fi create locuri suplimentare finanțate de la bugetul de stat.

Pe partea de admitere, hotărârea de Guvern prevede că locurile bugetare oferite Centrului Universitar din Cahul pentru admiterea viitorilor studenți vor fi evidențiate distinct în documentele aprobate de Ministerul Educației, astfel încât centrul universitar să aibă maximă vizibilitate asupra numărului de locuri care îi sunt oferite.

Ce urmărește această decizie? Despre acest lucru s-a mai discutat în spațiul public, dar vrem să reiterăm că avem un singur obiectiv prin această integrare: să ne asigurăm că Cahulul va avea și peste 5 și peste 10 ani un centru universitar puternic în regiune, care își va continua misiunea de a reprezenta un pol de intelectualitate pentru tot sudul Republicii Moldova”, precizează ministrul.