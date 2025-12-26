MERS revine în Europa: Franța confirmă primele cazuri după un deceniu

Franța a confirmat, în luna decembrie, primele cazuri de Sindrom Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) după mai bine de zece ani, reaprinzând temerile legate de reapariția unui virus extrem de periculos pe continentul european. Cele două cazuri au fost depistate la bărbați de peste 70 de ani, ambii având antecedente recente de călătorie în Peninsula Arabică, zonă considerată epicentrul acestui virus.

Potrivit Organizația Mondială a Sănătății, aceste îmbolnăviri sunt clasificate drept cazuri importate, fără dovezi de transmitere locală. Ele reprezintă primele infecții confirmate în Franța din 2013 și ridică la patru numărul total de cazuri MERS confirmate în laborator pe teritoriul francez, dintre care unul s-a soldat cu deces. Autoritățile sanitare au activat imediat mecanismele de supraveghere epidemiologică și de control al infecțiilor.

La nivel global, datele OMS arată că, pe parcursul anului 2025, până la jumătatea lunii decembrie, au fost raportate 19 cazuri de MERS, inclusiv patru decese. Majoritatea infecțiilor au fost înregistrate în Arabia Saudită, în mai multe regiuni, fără a fi identificate legături directe între focare. Acest lucru indică o circulație persistentă a virusului în mediul său natural, cu apariții sporadice în rândul populației.

MERS-CoV este un coronavirus cunoscut pentru rata sa ridicată de mortalitate, estimată la aproximativ 37%, mult peste cea a COVID-19. Virusul se transmite dificil de la om la om, însă poate provoca focare severe în spitale, mai ales atunci când măsurile de control sunt insuficiente. Transmiterea are loc, în principal, de la cămilele dromader la om, prin contact direct sau prin consumul de produse crude de origine animală.

În Franța, autoritățile au monitorizat zeci de persoane care au intrat în contact cu pacienții confirmați, inclusiv membri ai grupului de turiști și personal medical. Investigațiile nu au identificat cazuri secundare, iar analizele genetice au arătat că tulpina virusului este similară celor care circulă în mod obișnuit în Peninsula Arabică, fără mutații îngrijorătoare.

Evaluările Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor indică un risc extrem de scăzut de transmitere susținută în Europa. Totuși, experții avertizează că simptomele MERS pot fi confundate ușor cu gripa sau COVID-19, ceea ce poate întârzia diagnosticarea. În acest context, OMS solicită vigilență maximă, raportare rapidă a cazurilor suspecte și respectarea strictă a regulilor de prevenire a infecțiilor, mai ales în unitățile medicale.