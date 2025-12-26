O stradă din Bălți, inundată după fiecare ploaie. Locuitorii cer soluții

De fiecare dată când plouă, strada Gagarin din municipiul Bălți se transformă într-o zonă greu de traversat. Apa se adună pe carosabil, formează bălți adânci și stagnează zile întregi, afectând circulația pietonilor și a mașinilor. Locuitorii spun că problema nu este una recentă, ci persistă de ani de zile, fără ca autoritățile să ofere o soluție durabilă.

Oamenii reclamă lipsa unei canalizări pluviale funcționale, ceea ce face ca apa de ploaie, dar și murdăria, să rămână pe stradă. Situația le complică viața de zi cu zi, mai ales în perioadele cu precipitații frecvente, când deplasarea devine aproape imposibilă. Potrivit localnicilor, sesizările făcute în repetate rânduri către autorități nu s-au soldat cu rezultate concrete.

Unii locatari afirmă că încă din 2017 solicită amenajarea unui sistem de canalizare care să preia atât apa pluvială, cât și scurgerile de pe acoperișuri. În lipsa intervențiilor, strada continuă să se degradeze, iar disconfortul se accentuează la fiecare ploaie. Locuitorii subliniază că, pentru un oraș de dimensiunea Bălțiului, astfel de probleme ar trebui să fie demult rezolvate.

Pe lângă apa acumulată, rezidenții atrag atenția și asupra lipsei infrastructurii pietonale. În multe porțiuni nu există trotuare funcționale, iar oamenii sunt nevoiți să circule prin noroi sau pe iarbă. Această situație afectează în special vârstnicii și copiii, care sunt expuși riscului de accidentare.

Unii dintre localnici spun că au încercat să contribuie inclusiv din resurse proprii pentru a diminua problema, însă recunosc că soluțiile improvizate nu pot înlocui o intervenție serioasă din partea administrației locale. Ei insistă că responsabilitatea revine Primăriei, care trebuie să asigure infrastructura de bază.

Reprezentanții Primăriei Bălți susțin că situația este cunoscută și că reparația străzii Gagarin va fi analizată în funcție de fondurile disponibile. Viceprimarul Vitalie Balan a declarat că lucrările ar putea fi luate în calcul la începutul anului 2026, odată cu aprobarea unui buget provizoriu, urmând să fie evaluate și alte străzi cu probleme similare din municipiu.