Datorii pe spinarea oamenilor: PAS, prins în capcana financiară

Fostul premier, Vlad Filat, lansează un avertisment dur la adresa guvernării PAS, pe care o acuză că îngroapă Republica Moldova în datorii fără precedent. „Bugetul Plus”, prezentat ca o mare realizare politică, ar fi în realitate doar o iluzie periculoasă, construită pe împrumuturi care vor sufoca economia în următorii ani.

Deficitul bugetar a atins un nivel record de 18,1 miliarde de lei, o gaură pe care guvernul a ales să o acopere prin credite externe și interne. Potrivit lui Filat, banii luați din afară au fost direcționați aproape integral spre rambursarea datoriilor mai vechi, fără ca cetățenii să vadă investiții noi sau proiecte majore de infrastructură.

Șocul vine însă de pe piața internă: pentru a-și finanța restul cheltuielilor, PAS ar fi apelat la credite interne chiar și de șase ori mai scumpe decât cele externe. Aceste împrumuturi apasă deja pe finanțele publice, adăugând sute de milioane la nota de plată pe care, inevitabil, o vor suporta contribuabilii.

Filat avertizează că după alegerile parlamentare țara se va confrunta cu un scenariu sumbru: austeritate, investiții înghețate, tăieri drastice în buget și o criză economică adâncită. „Guvernarea a ales să cumpere timp cu bani scumpi, dar factura reală va ajunge pe masa oamenilor”, spune fostul premier.

Mesajul este clar: ceea ce se vinde acum drept succes financiar este, în fapt, un joc periculos cu viitorul țării. Moldova riscă să rămână blocată într-o spirală a datoriilor, unde singura certitudine este că povara va cădea pe umerii cetățenilor.